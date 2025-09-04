U Mosoru počinje nova sezona Male škole astronomije

Zvjezdano selo Mosor i u školskoj godini 2025./2026. nastavlja tradiciju edukacije mladih zaljubljenika u svemir kroz program Male škole astronomije. Riječ je o predavanjima i praktičnim radionicama namijenjenima osnovnoškolcima od četvrtog razreda, srednjoškolcima, ali i svim starijim ljubiteljima astronomije koji žele proširiti svoje znanje o svemiru.

Nastava će se odvijati u prostorijama Zvjezdanog sela, u Ulici A. B. Šimića 50, jednom tjedno u večernjim satima. Program uključuje i posjete Zvjezdarnici na Mosoru, gdje će polaznici imati priliku promatrati noćno nebo kroz teleskop.

Predavanja za srednjoškolce i odrasle održavat će se ponedjeljkom, a za osnovnoškolce utorkom, uvijek s početkom u 20:15 sati i u trajanju od dva školska sata. Prvi termini zakazani su za 22. i 23. rujna.

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu preuzeti prijavnicu na službenoj stranici Zvjezdanog sela Mosor, dok su dodatne informacije dostupne kod voditelja Male škole Zorana Kneza (091/903-4481, zoranknez@optinet.hr).