U moru u Dalmaciji pronađeno tijelo muškarca. Poznato je o kome je riječ

U moru kod otoka Iža danas popodne pronađeno je mrtvo tijelo muškarca. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o izv. prof. dr. sc. Tomislavu Soriću (56), dugogodišnjem voditelju Odjela za urologiju Opće bolnice Zadar i jednom od najpoznatijih zadarskih liječnika, piše Zadarski list.

Prema prvim informacijama, dr. Sorić je oko 16.10 sati s broda skočio u more, no nije izronio. Nakon otprilike pet minuta isplivao je u beživotnom stanju u istoj uvali kod Iža, objavio je 057.info. Točne okolnosti smrti za sada nisu poznate, a što se točno dogodilo utvrdit će policijski očevid.

Liječnička i znanstvena karijera

Tomislav Sorić rođen je 21. veljače 1970. godine u Zadru. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1995., a državni ispit položio je dvije godine poslije. Specijalizaciju iz urologije započeo je 1998. u Općoj bolnici Zadar, a specijalistički ispit položio je 2003. godine. Bio je specijalist urologije i subspecijalist urološke onkologije.

Magistarski rad iz područja liječenja bubrežnih kamenaca obranio je 2006. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dok je doktorsku disertaciju o kliničkom utjecaju prostatičnih kamenaca obranio 2012. na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 2009. sudjelovao je u izvođenju nastave na zadarskom Studiju sestrinstva, a poslije je postao izvanredni profesor na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

Razvoj zadarske urologije

Na čelo zadarske Urologije došao je 2014. godine, nakon umirovljenja dr. Klaudija Grdovića, i vodio je odjel proteklih 12 godina.

Dr. Sorić bio je ključna osoba u razvoju laparoskopske i drugih oblika minimalno invazivne urološke kirurgije u Zadru. Upravo je na zadarskom Odjelu za urologiju 8. listopada 2003. izvedena prva laparoskopska radikalna prostatektomija u Hrvatskoj. Odjel je s vremenom izrastao u centar izvrsnosti urološke laparoskopije i postao domaćin stručnih radionica na kojima su se educirali liječnici iz brojnih hrvatskih bolnica.

Prema podacima koje je dr. Sorić iznio u veljači ove godine, zadarska Urologija godišnje zbrinjava gotovo 20 tisuća pacijenata i obavlja približno tisuću operativnih zahvata. Planirao je Odjel podići na razinu kliničkog odjela, dodatno razviti znanstvenu djelatnost i u budućnosti uvesti robotski asistiranu kirurgiju. U svojem posljednjem velikom razgovoru za Zadarski list istaknuo je da liječnički posao nije samo zanimanje, nego životni poziv koji stvara trajne odnose s pacijentima.