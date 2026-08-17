U moru ružnih priča o taksistima, ova je stigla na naš redakcijski mail: Kad smo pročitali što su napravili za stradale kod Omiša, ostali smo bez riječi

Dok posljednjih mjeseci javni prostor nerijetko pune negativne priče vezane uz taksi prijevoz, na redakcijski mail Dalmacije Danas stigla je poruka koja pokazuje potpuno drugo lice ove profesije. Skupina taksi koncesionara Zračne luke sv. Jeronim odlučila je zajedničkim snagama pomoći ljudima stradalima na području Omiša te je u humanitarnoj akciji prikupila čak 5.500 eura. Kako su nam poručili, želja im nije javno isticati pojedince koji su sudjelovali u prikupljanju pomoći, već svojim primjerom potaknuti i druge kolege, udruge, grupe i građane da se uključe.

"U moru loših i negativnih vijesti o taksistima mi donosimo jednu pozitivnu. Kao kolektiv odlučili smo se malim doprinosom aktivirati i prikupiti određeni iznos za humanitarnu akciju i pomoć ljudima nastradalima oko Omiša", stoji u poruci koja je stigla na redakcijski mail Dalmacije Danas.

Novac će uplatiti kroz akciju Brune Lerotića

Prikupljenih 5.500 eura namjeravaju uplatiti kroz humanitarnu akciju "Dan jednog eura", koju organizira poznati humanitarac Bruno Lerotić, a uplata je planirana za 19. kolovoza. Taksisti ističu kako ih je upravo uspjeh prethodnih humanitarnih akcija dodatno motivirao da se i sami uključe i naprave nešto konkretno za ljude kojima je pomoć potrebna. "Mislimo da bi možda naš primjer mogao potaknuti i ostale kolege, grupe i udruge na akciju", poručili su. Od Dalmacije Danas zatražili su da pojedinci koji stoje iza inicijative ostanu anonimni te da ih se predstavi jednostavno kao taksi koncesionare ZL sv. Jeronim.

U vremenu kada loše vijesti često najbrže pronađu put do naslovnica, njihova poruka podsjeća da postoje i priče koje vrijedi istaknuti upravo zato što mogu pokrenuti druge.

A 5.500 eura prikupljenih za pomoć stradalima kod Omiša svakako je jedna od njih.