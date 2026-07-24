U moru kod dalmatinskog otoka pronađena mrtva 41-godišnjakinja za kojom se tragalo

​Jučer, 23. srpnja oko 13 sati, po dojavi građanina, u moru kod Kaprija pronađeno je mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe.

Na mjestu pronalaska tijela obavljen je očevid. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu zamjenice županijske državne odvjetnice tijelo je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik radi obdukcije i identifikacije, izvijestila je ranije danas PU šibensko-kninska.

Obavljenom obdukcijom na tijelu nisu pronađeni vidljivi znakovi nasilja, a uzrok smrti je utapanje. Ujedno je proveden postupak utvrđivanja identiteta preminule osobe, te je utvrđeno kako se radi o 41-godišnjoj ženi za kojom su policijski službenici PU šibensko-kninske, pripadnici HGSS-a i DVD Kaprije tragali od dana prijave nestanka.

O navedenom događaju bit će podneseno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.