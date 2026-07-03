"U mom timu neće biti mjesta za one koji su se ogriješili o zakone". Primorac tvrdi da ima dovoljno potpisa za preuzimanje HOO-a

Dragan Primorac, kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, objavio je da je prikupio dovoljan broj potpisa za, kako tvrdi, pobjedu u utrci za čelno mjesto HOO-a.

Na konferenciji za medije poručio je da je u proteklih mjesec dana dobio potporu 60 institucija i osoba s pravom glasa, odnosno da trenutačno ima 59 potpisa, dok se još jedan očekuje po povratku člana Skupštine HOO-a iz inozemstva.

“Svaki potpis doživljavam kao obvezu – obvezu da opravdam ukazano povjerenje. Zahvalan sam na povjerenju koje mi je iskazano, ali još više sam svjestan odgovornosti koju ono nosi”, poručio je Primorac.

“Postojat će samo jedan sport – hrvatski sport”

Primorac je istaknuo da mu je jedan od glavnih ciljeva, ako bude izabran, ujediniti hrvatski sport i zaustaviti podjele.

“Nakon mog izbora hrvatski sport neće se dijeliti prema izbornim opredjeljenjima. Postojat će samo jedan sport – hrvatski sport – i svi njegovi savezi i sportaši, s jednakim pravima, poštovanjem i brigom”, rekao je.

Kao prioritete je naveo sportaše, transparentnije financiranje, snažniju suradnju sa sportskim savezima, školskim i akademskim sportom te lokalnom samoupravom.

Regionalni centri izvrsnosti i ulaganje u mlade

Primorac najavljuje i osnivanje regionalnih centara izvrsnosti, uz obrazloženje da Hrvatska već ima dobru sportsku infrastrukturu, ali da je potrebno ulagati u programe koji bi sportašima osigurali standarde kakvi se godinama primjenjuju u razvijenijim sportskim sustavima.

Posebno je istaknuo i ideju razvoja modela sufinanciranja članarina djece u sportskim klubovima, u suradnji države, HOO-a i lokalnih zajednica. Time bi se, smatra, sport učinio dostupnijim većem broju djece i obitelji.

Najavio je i bolju potporu sportašima nakon završetka karijere, kao i veće korištenje digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u sportu, uz smanjenje administrativnog opterećenja sportskih organizacija.

“Hrvatska treba velike sportske događaje”

Primorac je govorio i o potrebi dovođenja velikih sportskih događaja u Hrvatsku.

“Govorio sam o dovođenju velikih sportskih događaja u Hrvatsku, tu sam mislio da su Hrvatskoj potrebne multisportske priredbe na svim mogućim razinama. Zbog toga ću koristeći brojne inozemne kontakte koje imam napraviti da Hrvatska postane jedan od najprepoznatljivijih brendova u tom smjeru”, poručio je.

Najavio izmjene statuta HOO-a

Jedna od njegovih najkonkretnijih najava odnosi se na izmjene statuta HOO-a. Primorac kaže da bi već prvog dana na čelu HOO-a pokrenuo postupak ograničenja mandata predsjednika.

“Želim ograničiti mandat predsjednika na dva mandata. HOO-u treba nova energija, nitko nije nezamjenjiv”, rekao je.

Dodao je i da u njegovu timu neće biti mjesta za osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vodi kazneni postupak.

“U mom timu neće biti mjesta ni za koga tko se ogriješio o hrvatske zakone”, poručio je Primorac.

Izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se nakon ostavke dugogodišnjeg predsjednika Zlatka Mateše, a uz Primorca se za čelno mjesto HOO-a natječe i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske plivačke federacije.