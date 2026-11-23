Policijski službenici Postaje granične policije Metković početkom studenoga zatekli su muškarca koji se predstavio kao državljanin Afganistana. Međutim, jedan detalj na njegovim dokumentima pobudio je sumnju policajaca, a daljnje provjere otkrile su da je riječ o osobi za kojom je Francuska raspisala europski uhidbeni nalog zbog sumnje na silovanje djeteta.

Tijekom obavljanja poslova zaštite državne granice na području Metkovića policijski službenici početkom studenoga zaustavili su muškarca koji je prilikom provjere identiteta predočio talijansku putnu ispravu za izbjeglice i talijansku dozvolu boravka.

Muškarac se pritom predstavio kao državljanin Afganistana.

Fotografija na dokumentima pobudila sumnju

Policajci su tijekom provjere uočili da izgled muškarca ne odgovara fotografiji na predočenim ispravama. Zbog sumnje u njegov stvarni identitet odlučili su provesti dodatne provjere.

Muškarac je smješten u Tranzitni prihvatni centar za strance u Trilju, a policija je putem međunarodne policijske suradnje započela postupak utvrđivanja njegova identiteta.

Uslijedio je obrat: Nije Afganistanac, a traži ga Francuska

Međunarodne provjere pokazale su da se muškarac lažno predstavljao koristeći tuđe dokumente.

Utvrđeno je da nije riječ o državljaninu Afganistana, nego o državljaninu Malija.

No to nije bilo jedino otkriće.

Daljnjim provjerama međunarodnih policijskih evidencija utvrđeno je da je Francuska za njim raspisala europski uhidbeni nalog radi vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog djela silovanja na štetu djeteta.

Muškarac se nalazi u Trilju

Budući da se muškarac i dalje nalazi u Tranzitnom prihvatnom centru za strance na području Trilja, od Policijske uprave splitsko-dalmatinske zatraženo je daljnje postupanje u vezi s europskim uhidbenim nalogom.

Istodobno će Postaja granične policije Metković nadležnom državnom odvjetništvu u Metkoviću podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje na kazneno djelo zlouporabe osobne isprave.