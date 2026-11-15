U Marini se sprema velika gradnja! Gotovo 13 milijuna eura za proširenje osnovne škole i novu sportsku dvoranu

U Marini kod Trogira priprema se jedan od većih projekata ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Splitsko-dalmatinske županije. Raspisan je natječaj za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Ivan Duknović, a procijenjena vrijednost radova iznosi čak 12.982.237 eura bez PDV-a.

Projekt obuhvaća gradnju novog školskog prostora sa sportskom dvoranom, koji će biti funkcionalno povezan s postojećom školom. Time se planira povećati kapacitet ustanove i stvoriti uvjete za kvalitetniju organizaciju nastave. Nova građevina predviđena je na lokaciji u Ulici don Frane Macanovića, a projekt se financira uz potporu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rok za dostavu ponuda zainteresiranih izvođača je 16. prosinca 2026. godine do 13 sati. Planirano trajanje radova iznosi 30 mjeseci, no početak će ovisiti o završetku postupka javne nabave i uvođenju izvođača u posao.

Za stanovnike Marine ovaj zahvat predstavlja značajno ulaganje u obrazovanje, a posebnu važnost ima izgradnja školske sportske dvorane.