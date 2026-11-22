Općina Lovreć nastavlja administrativnu i stručnu pripremu realizacije projekta izgradnje novog vatrogasnog doma, jedne od značajnijih komunalnih investicija na tom dijelu Imotske krajine.

Prema podacima iz sustava javne nabave, 19. studenoga 2026. dodijeljen je ugovor za usluge upravljanja projektom izgradnje vatrogasnog doma. Za izvršitelja je odabrana tvrtka ADL struktura d.o.o., a ugovorena vrijednost iznosi 21.600 eura bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost nabave bila je 22.000 eura.

Građevinski ugovor vrijedan gotovo 1,9 milijuna eura

Riječ je o zasebnom ugovoru koji se odnosi na upravljanje projektom, a ne na izvođenje građevinskih radova.

Ugovor za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma, vrijedan približno 1,89 milijuna eura bez PDV-a, dodijeljen je još krajem rujna ove godine. Novim ugovorom predviđeno je pružanje usluga upravljanja projektom tijekom 18 mjeseci.

Usluge obuhvaćaju stručne poslove povezane s provedbom investicije, u skladu s pravilima javne nabave, gradnje i korištenja europskih sredstava. Projekt je povezan s financiranjem iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu programa "Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.