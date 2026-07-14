U Makarskoj vozio motor iako mu je ukinuta vozačka, odbio test na droge pa završio u zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Makarska u ponedjeljak, 13. srpnja, oko 7.50 sati zaustavili su 24-godišnjeg vozača motocikla koji je počinio više prometnih prekršaja.

Kontrolom je utvrđeno da motocikl nije imao propisane uređaje i opremu, a vozač je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola bila ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih deset negativnih prekršajnih bodova.

Tijekom postupanja policije odbio je preliminarno testiranje na prisutnost droga, kao i stručni pregled te uzimanje krvi i urina radi analize.

Vozač je uhićen i priveden na nadležni sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da mu se odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana, izrekne novčana kazna od 130 eura, kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije na godinu dana.

Sud je prihvatio prijedlog policije te 24-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. O ostalim predloženim sankcijama odlučit će naknadno.

