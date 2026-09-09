U Makarskoj se otvara novi dječji vrtić „Ciciban“

U Makarskoj će uskoro biti otvoren novi dječji vrtić, čime će najmlađi stanovnici grada dobiti još jedan prostor namijenjen sigurnom, poticajnom i veselom odrastanju.

Svečano otvorenje aneksa Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce „Ciciban“ održat će se u četvrtak, 10. rujna 2026. godine u 18 sati, na adresi Ulica Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

Otvorenju će nazočiti ravnateljica DV-a „Biokovsko zvonce“ Antonia Kapović te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Novi aneks vrtića predstavlja dodatni prostor za potrebe predškolskog odgoja u Makarskoj, a njegovo otvaranje važan je korak u osiguravanju dostupnijih vrtićkih kapaciteta za makarske obitelji.