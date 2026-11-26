Najmlađa beba smještena u "Maestralu" ima tek nešto više od mjesec dana. Najstarija djevojka u organiziranom stanovanju navršila je 21 godinu. Dok jedni u "Maestral" tek stižu i treba im sigurno mjesto drugi ondje završavaju školu, upisuju fakultet ili se pripremaju za prvi posao i samostalan život.

U Centru za pružanje usluga u zajednici "Maestral" trenutno živi 97 djece, uslugu organiziranog stanovanja koristi 17 djece, a uslugu poludnevnog boravka koristi 51 dijete iz obitelji u riziku i to u sjedištu, podružnici Miljenko i Dobrila i u Imotskom.

"Dolaze nam djeca iz Splita, Kaštela, Marine, Klisa i Imotskog. Ta usluga je izvrstan način prevencije problema u obitelji i pomoć djeci u resocijalizaciji", kazuje nam ravnateljica Jelena Burazin.

Kada smo ravnateljicu pitali kako izgleda njihova svakodnevica, govorila je o povjerenju koje djeca s vremenom grade s odgojiteljima i drugim zaposlenicima, ali i o malim stvarima od kojih se sastoji svaki njihov dan.

"Dok su djeca kod nas nastojimo im osigurati sve što je potrebno za zdravo, sigurno i sretno odrastanje. Ono što smatramo najvažnijim je stvaranje kvalitetnog odnosa između djece i odgojitelja i svih ostalih radnika Maestrala, koji se temelji na povjerenju sigurnosti, osjećaju pripadnosti i ljubavi. Naša skrb obuhvaća niz malenih stvari od buđenja, do usnivanja djece", govori za Dalmaciju Danas.

Studenti PMF-a pomažu djeci s matematikom, kroz suradnju s lokalnom zajednicom organiziraju se treninzi motoričkog razvoja, a prema potrebi djeca dobivaju podršku edukacijskog rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoginja i dječje psihijatrice. Volonteri dolaze učiti s djecom, igrati se ili jednostavno provesti vrijeme s njima.

"Uz sve naše stručne radnike nastojimo djeci osigurati i pomoć drugih struka koji su važni za njihov rast i razvoj, tako imamo vanjske suradnike logopede, socijalne pedagoginje te dječju psihijatricu, ali u slučaju potrebe djecu vodimo ih i na druge tretmane. Imamo i brojne volontere koji s djecom provode kvalitetno vrijeme u igri, zabavi i druženju, ili u učenju. Naš dom je privlačan i studentima raznih humanističkih smjerova i zdravstvenih studija, pa nerijetko imamo i posjete studenata kao nastavna baza.

Ovaj posao osim stručnog znanja zahtjeva i veliku posvećenost, empatiju i ljubav, pa nam je jako važno imati motivirane i marljive ljude koji vole djecu i nastoje ih razumjeti i pružiti osjećaj da nisu sami" kazuje nam ravnateljica Burazin.

U splitskom sjedištu ove su godine žurno smjestili 49 djece

U "Maestralu" primjećuju da raste broj djece kojoj je smještaj potreban odmah. Ove su godine samo u splitskom sjedištu žurno smjestili 49 djece u situacijama u kojima su im bili ugroženi život, sigurnost ili dobrobit. Kapaciteti sjedišta su popunjeni, a "Maestral" je, prema riječima ravnateljice, jedini pružatelj usluge smještaja za djecu mlađu od tri godine u Dalmaciji.

"Kapaciteti sjedišta su popunjeni no unatoč popunjenosti kapaciteta nastojimo odgovoriti na svaku potrebu za smještajem djece kojoj je zaštita hitno potrebna. Smatramo da je u takvim okolnostima najvažnije da dijete što prije dobije sigurno okruženje i zaštitu", ističe Burazin.

Među okolnostima koje dovode do izdvajanja djece navodi zanemarivanje, nasilje, izrazito konfliktne odnose te situacije u kojima roditelji zbog ovisnosti ili teškoća s mentalnim zdravljem ne mogu osigurati primjerenu skrb.

Duljina boravka ovisi o okolnostima svakog djeteta. Ponekad se javi član obitelji ili rodbine koji može preuzeti brigu o njemu, a ponekad se pronađe odgovarajuća udomiteljska obitelj.

Dok je dijete u Maestralu, stručni tim savjetuje roditelje tijekom posjeta i telefonskih razgovora. U podršku se, ovisno o odluci nadležnog područnog ureda, mogu uključiti mobilni tim i obiteljski suradnik.

Centar pruža i uslugu poludnevnog boravka djeci iz obitelji u riziku u Splitu, Kaštel Lukšiću i Imotskom, kako bi djeca i obitelji dobili podršku dok još žive zajedno.

"Ponekad se pojedini član obitelji ili rodbine zauzme i iskaže i dokaže da je spreman prihvatiti dijete i adekvatno skrbiti o njemu ili ukoliko ima udomiteljiskih obitelji koje bi prihvatile djecu na smještaj boravak djece u ustanovi može biti kraći.

Tijekom posjeta djeci u domu ili prilikom telefonskih kontakta stručni tim ustanove savjetodavno radi s biološkim roditeljima djece, a važnu ulogu ima i naš Mobilni tim koji u skladu s odlukama nadležnih područnih ureda pruža roditeljima podršku kroz uslugu psihosocijalnog savjetovanja ili psihosocijalnog savjetovanja uz uključivanje obiteljskog suradnika.

Uvijek je cilj da obitelj aktivno sudjeluje u stvaranju uvjeta za siguran povratak djeteta u obitelj. Ako biološka obitelj ima kapaciteta za kvalitetnu brigu o djeci radujemo se povratku, a ako ne - želja nam je uvijek da dijete dobije dobru udomiteljsku ili posvojiteljsku obitelj", govori ravnateljica.

Jedanaestero djece ima uvjete za posvojenje, devetero ih je školske dobi

U 2024. godini iz "Maestrala" je u udomiteljske obitelji otišlo dvanaestero djece, u 2025. petero, a od početka 2026. do dostave odgovora šestero. Nova skupina udomitelja završila je edukaciju pa u Centru očekuju da bi do kraja godine u udomiteljske obitelji moglo otići još nekoliko djece.

U 2024. posvojeno je četvero djece, godinu poslije troje, a u 2026. do dostave odgovora nije realizirano nijedno posvojenje. Trenutačno pravne pretpostavke za posvojenje ima jedanaestero djece.

"Tijekom 2026. godine još uvijek nemamo realizirano posvojenje iako trenutno pravne pretpostavke za posvojenje ima jedanaest djece, od toga su devet djece školske dobi, a dvoje djece na odjelu vrtića. Ove godine imamo četvero djece koje su odlukama suda povjerene na smještaj i svakodnevnu skrb trećim osobama.

Kada govorimo o trendu odlaska djece u udomiteljsku ili posvojiteljsku obitelj te povratku u biološku obitelj tijekom godina možemo reći da broj na kraju godine uvelike ovisi o individualnim karakteristikama svakog slučaja te strukture korisnika smještaja. Ponekada u nekoj godini može biti zabilježen veći broj odlazaka u udomiteljsku ili posvojiteljsku obitelj, no isti može biti rezultat dugotrajnih postupaka koji su se vodili pri sudu ili pak većeg broja udomiteljskih obitelji koji su u toj godini dobili dozvole za obavljanje udomiteljstva.

Gore navedeni statistički pokazatelji uglavnom su slični iz godine u godinu, i svaka životna priča je različita i svaka obitelj ima svoje specifičnosti."

Posvojitelji više zainteresirani za mlađu, zdravu djecu

Brojke se, kako je objasnila Burazin, iz godine u godinu mijenjaju ovisno o okolnostima svakog djeteta no činjenica koja se nekako godinama ne mijenja (općenito na razni Hrvatske) jest da je za stariju djecu i djecu s teškoćama u razvoju teže pronaći posvojitelje.

I u udomiteljstvu je teže pronaći smještaj za braću i sestre kad ih se nastoji zadržati zajedno. Potrebna je obitelj koja ih može primiti istodobno, a obitelji spremnih za udomiteljstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji već sada nema dovoljno za svu djecu kojoj su potrebne.

"Nažalost, iskustva nam pokazuju kako se potencijalni posvojitelji više interesiraju za djecu niže kronološke dobi te urednog zdravstvenog stanja. Poneki izražavaju spremnost na posvojenje braće i sestara zajedno. Tu važnu odluku ima i procjena stručnog tima nadležnog područnog ureda koji odlučuje hoće li će braća i sestre biti zajedno posvojeni ili će pristati na njihovo razdvajanje", kaže Burazin.

Dodaje da se rijetki odlučuju razmotriti posvojenje djeteta s teškoćama u razvoju.

"Rijetko koji posvojitelj je spreman za razmisliti o prihvaćanju djeteta s teškoćama u razvoju. Čini se da potencijalni posvojitelji imaju nerijetko konkretna očekivanja od kojih nisu spremni odstupiti, a mi ih uvijek pozivamo da otvore srca za svako dijete jer dijete nije moglo birati životne okolnosti a svaki od njih zaslužuje priliku za obitelj, sigurnost i prihvaćanje", kazuje nam ravnateljica Burazin te dodaje:

"Iako imamo dobru suradnju sa Timom za udomiteljstvo Županijske službe Splitsko- dalmatinske trenutni broj udomiteljskih obitelji na našem području ne može zadovoljiti potrebe za svu našu djecu. Najsretniji smo kada djeci pružimo sigurnost i smještaj u situacijama kada je ugrožen njihov život, sigurnost i dobrobit te ubrzo nakon toga odu u obiteljsko okruženje kako bi se maksimizirali svi njihovi potencijali."

Ukoliko supružnici ili samci razmišljaju o tome da postanu udomitelji ili posvojitelji, ravnateljica Burazin predlaže da se obrate Županijskoj službi Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji je mjesno nadležan prema mjestu njihovog prebivališta.

"Ono što potencijalno sprječava ljude da se bave udomiteljstvom kako za djecu, tako i odrasle osobe je što je većina ljudi u našim krajevima orijentirano na turizam", smatra.

Jedan je od strahova ljudi koji razmišljaju o udomiteljstvu, dodaje, da će se vezati za dijete koje bi se poslije moglo vratiti biološkoj obitelji. Udomiteljima je dostupna psihosocijalna podrška, a ravnateljica naglašava koliko je važno da u toj ulozi imaju stručne ljude uz sebe.

"Važno je razumjeti da udomiteljstvo pruža djeci sigurnost, ljubav i stabilnost bez obzira na njegov daljnji životni put. Jedan od najvećih strahova udomiteljskih obitelji je da će se vezati za dijete koje će se onda vratiti u biološku obitelj, no važno je da znaju da se takve odluke nikada ne donose ishitreno. Udomiteljima se pruža psihosocijalna podrška i potrebno je da im se bude blizu u toj odgovornoj i plemenitoj ulozi", govori nam ravnateljica te sve one koji razmišljaju o udomiteljstvu ili posvojenju upućuje Hrvatskom zavodu za socijalni rad prema mjestu prebivališta.

Nakon 18. rođendana nekima treba još vremena

O tome što će se dogoditi nakon 18. rođendana stručni tim i odgojitelji razgovaraju sa svakom mladom osobom pojedinačno. Nekima odgovara prelazak u stan nakon punoljetnosti, drugi se na taj korak odluče nakon mature. Maestral ima četiri stambene jedinice za punoljetne korisnike, osigurane uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije te gradova Splita i Kaštela. Odgojiteljica im pruža podršku prema njihovim potrebama, dok mladi postupno preuzimaju više odgovornosti za vlastitu svakodnevicu.

"Važno je da im se pruži dovoljna doza samostalnosti ali i kontrole, tako da postepeno preuzimaju odgovornost, razvijaju životne vještine potrebne za život nakon sustava socijalne skrbi. Želimo ih osnažiti da budu samostalni ali i da uvijek znaju da se imaju kome obratiti", kaže Burazin.

Priprema za samostalnost, dodaje, počinje od prvog dana u domu. Djeca se uključuju u svakodnevne obveze primjerene dobi, uče brinuti o sebi i drugima, a kako odrastaju, dobivaju pomoć pri traženju posla i nastavku školovanja. U Maestralu trenutačno podupiru tri studentice koje primaju i stipendije kako bi se mogle posvetiti studiju.

U posljednje tri godine iz skrbi je izašlo 18 mladih, a u Centru su s većinom i dalje u kontaktu. Neki su završili fakultet, dvoje studira u Zagrebu, većina je zaposlena, a neki su i sami postali roditelji. Dio mladih nakon izlaska iz skrbi dobio je smještaj kroz splitski projekt "Četiri palme", koji im daje vrijeme da se snađu i preuzmu brigu o vlastitom životu.

"Mladi su sretni kada nakon napuštanja "Maestrala" imaju mogućnost boraviti u takvom smještaju i da još neko vrijeme mogu biti mirni. Oni su izrazito zadovoljni što imaju svoju privatnost, slobodu u organiziranju svoje svakodnevnice i da više ne moraju „polagati račune“ odgajateljici, nego samostalno preuzimaju odgovornost za svoj život", objašnjava ravnateljica.

Na 95. obljetnici okupilo se više od 50 nekadašnjih korisnika

Na proslavi 95. obljetnice podružnice Miljenko i Dobrila okupilo se više od pedeset nekadašnjih korisnika. Neki se rado vraćaju i javljaju ljudima s kojima su odrasli kad imaju dobre vijesti ili im treba savjet. Nekima je povratak pretežak. U "Maestralu", kaže Burazin, poštuju kako god odluče.

"S mladima koji napuste dom nastojimo održavati kontakt u mjeri u kojoj oni to žele i prihvaćaju. Pojedini jedva čekaju započeti samostalni život, a neki se redovito javljaju, dijele s nama sve životne uspjehe, nedoumice i važne događaje.

Posebno nas raduje kada čujemo da su nekadašnja djeca završila fakultete, zasnovali obitelj i dobili vlastitu djecu. Svim našim nekadašnjim korisnicima vrata su uvijek otvorena. Neki tu mogućnost koriste, a neki ne što mi poštujemo.

Djeca i mladi tijekom boravka u domu sasvim prirodno razviju i posebne emocionalne veze s pojedinim djelatnicima i ostaju u kontaktu s njima, dijele važne trenutke i uvijek se rado vraćaju u dom.

Ove godine smo imali i proslavu 95 godina podružnice Miljenko i Dobrila gdje se okupilo više od pedeset nekadašnjih korisnika. Oni taj dom doživljavaju kao svoju kuću i presretni su kada se vrate. Naravno pojedini nikada ne žele doći u dom, jer im je preteško, što također treba poštivati."

Djeci je važno da ih se ljudi sjete i poslije Božića

Upiti građana i tvrtki počinju stizati već u studenome, a najviše ih je uoči Božića. Ravnateljici je osobito drago kada se nekome prvi dolazak pretvori u redovito volontiranje ili kad se ljudi vrate i uključe svoje prijatelje i kolege.

"Primjećujemo da se interes građana i tvrtki povećava već kroz studeni mjesec a osobito oko Božića. To nas jako veseli i zahvalni smo svima koji se sjete naše djece. Ono što nam je posebno drago kada se za vrijeme božićnih darivanja razviju prijateljstva, suradnje koje traju tijekom cijele godine. Nerijetko se ljudi nakon prvog dolaska, kojeg se često i pribojavaju zbog bujice emocija, vraćaju, uključuju svoje prijatelje i poslovne partnere, pa se tako često širi lanac dobrote."

Građanima i tvrtkama koji žele darivati djecu ili pomoći Centru poručuje da se najprije jave e-poštom kako bi dogovorili što je u tom trenutku potrebno i primjereno dobi i interesima djece.

Posebno ističe ljude koji mogu redovito izdvojiti dio vremena za učenje, igru i druženje.

"Ono što je nama važno je i suradnja s vrtićima, školama, pedijatrima i našim stalnim „suradnicima“ u KBC-u. Kako kod nas živi gotovo sto djece uvijek je netko potreban i liječničke skrbi. Upravo su naša dva dječaka otpuštena iz bolnice nakon operacije. Djeci je važno da netko misli na njih i onda kada nije vrijeme darivanja. Važni su nam svi volonteri koji nesebično daruju svoje slobodno vrijeme", ističe ravnateljica Burazin.

Kad smo je pitali što bi najviše pomoglo djeci koja čekaju odluke o svojoj budućnosti, Burazin je izdvojila brže postupanje i više suradnje među onima koji te odluke donose.

"Smatram da bi našoj djeci dragocjeno bilo da odrasli koji trebaju donositi odluke za njih rade to brže i bez dugotrajnih davanja šansi biološkim roditeljima. Jako brzo se može vidjeti ima li obitelj kapaciteta ili ne. Tu je potrebna intenzivnija suradnja Zavoda za socijalni rad, ustanove i sudova. Važno je da se vještačenja i sudska ročišta što prije odrade kako dijete ne bi trebalo čekati u ustanovi i neizvjesnosti predugo", kaže.

Ravnateljica se na kraju vraća onome što želi za svako dijete koje je dio života provelo u Maestralu. Da bude ponosno na sebe, da zna koliko vrijedi i da ga sredina u kojoj odrasta poštuje.

O tome joj, kaže, svakodnevno govore i životi mladih koji su iz Maestrala krenuli dalje, a onda se javili da podijele vijest o diplomi, poslu ili rođenju vlastitog djeteta.

"Ono što je najvažnije i na čemu radimo je da cijelo društvo poštuju našu djecu a da djeca budu ponosna na sebe, da znaju koliko vrijede i da nikada ne pomisle da su manje vrijedna zato što su, dio života, isključivo krivnjom roditelja ili odraslih koji su trebali brinuti o njima, živjeli u domu.

Oni su mali i veliki heroji koji nisu imali sreće jedan dio života ali zaslužuju sreću i mogu biti jednako sretni, poštovani i uspješni kao svako drugo dijete ili mlada osoba. Brojna naša djeca to svakodnevno dokazuju", za kraj našeg razgovora naglašava ravnateljica Jelena Burazin.