Uoči 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, mještani općine Lokvičići još su jednom pokazali da sjećanje na hrvatske branitelje i civilne žrtve ne blijedi.

Već deseti put mještani i članovi Kulturno-športsko-edukacijskog društva Bilubij Lokvičići okupili su se kako bi paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom odali počast svima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske.

Zvona crkve Krista Kralja oglasila se u 18:11

Poseban trenutak obilježavanja dogodio se točno u 18 sati i 11 minuta, kada su se sa zvonika crkve Krista Kralja u Lokvičićima oglasila zvona u znak sjećanja na žrtve Vukovara i Domovinskog rata.

U tišini, uz svjetlost zapaljenih svijeća i molitvu, okupljeni su se prisjetili stradanja hrvatskih branitelja i civila, ali i žrtve koju su mnoge hrvatske obitelji podnijele tijekom ratnih godina.

Deset godina njegovanja sjećanja

Ovo okupljanje tijekom godina postalo je važan način očuvanja uspomene na žrtvu Vukovara među mještanima Lokvičića i okolnih naselja.

Sudjelovanjem u obilježavanju šalju poruku da se žrtva hrvatskih branitelja i civila nikada ne smije zaboraviti te da se sjećanje na Domovinski rat mora prenositi budućim generacijama.

Zahvala mještanima Dolića Drage i članovima Bilubija

Nakon obilježavanja upućena je i iskrena zahvala svima koji su svojim dolaskom pridonijeli dostojanstvenom odavanju počasti.

Posebno je zahvaljeno mještanima Dolića Drage i članovima KŠED-a Bilubij, koji su se i ove godine okupili u znak zajedništva i poštovanja prema žrtvama Domovinskog rata.

„Neka sve žrtve Domovinskog rata počivaju u miru Božjem”, završna je poruka ovogodišnjeg obilježavanja u Lokvičićima.