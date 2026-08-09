U Kruševu obilježena 34. obljetnica pogibije Blaža Kraljevića i pripadnika HOS-a, stigao i Marko Skejo

U mjestu Kruševo kod Mostara danas je obilježena 34. obljetnica pogibije generala Blaža Kraljevića i osmorice pripadnika HOS-a.

Na obilježavanju obljetnice okupili su se brojni sudionici kako bi odali počast Kraljeviću i pripadnicima HOS-a koji su poginuli zajedno s njim.

Među okupljenima je ove godine bio i Marko Skejo, koji je u Kruševo stigao s pripadnicima IX. bojne HOS-a "Rafael Boban".

Blaž Kraljević i osmorica pripadnika HOS-a poginuli su 9. kolovoza 1992. godine.