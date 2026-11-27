Rekonstrukcija stare prometnice između Ciste Velike i Biorina neće biti tek još jedan infrastrukturni projekt u Dalmatinskoj zagori. Općina Cista Provo pokrenula je postupak nabave usluge arheološkog nadzora koji će pratiti građevinske radove na dijelu nerazvrstane prometnice poznate pod nazivom Stara cesta. Procijenjena vrijednost nadzora iznosi 8.800 eura bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je devet mjeseci. Posebno je zanimljivo što se zahvat odvija na prostoru na kojem se već tisućljećima isprepliću prometni pravci, naselja i mjesta pokapanja, dok se u prostornom planu Općine upravo između Ciste Velike i Biorina navodi arheološka zona trase stare rimske ceste.

Još u kolovozu ugovoreno istraživanje sedam arheoloških sondi

Aktualni natječaj nije prvi arheološki posao povezan s rekonstrukcijom ove prometnice. Općina Cista Provo 26. kolovoza ove godine sklopila je ugovor s tvrtkom Delmat Galiot za provođenje sondažnih arheoloških istraživanja na trasi ceste i uz nju, vrijedan 25.766 eura bez PDV-a. Projektnim zadatkom bilo je predviđeno otvaranje sedam arheoloških sondi, približnih dimenzija šest puta šest metara i dubine oko jednog metra. Arheološki osjetljivi slojevi trebali su se istraživati ručno, uz dokumentiranje i preliminarnu obradu eventualnih nalaza, a predviđena je i izrada završnog stručnog izvješća čiji rezultati zasad nisu poznati iz dostupne dokumentacije.

Arheološki nadzor dio je priprema za znatno veći infrastrukturni projekt, čija procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi 879.755 eura bez PDV-a. Ranije objavljeni natječaj obuhvaća obnovu kolničke konstrukcije, zemljane i građevinske radove, postavljanje prometne signalizacije te ugradnju solarne opreme. Za izvođenje građevinskih radova predviđeno je 11 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a u dokumentaciji se navodi financiranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Rok za dostavu ponuda za građevinske radove istekao je u rujnu, dok konačna ugovorena vrijednost rekonstrukcije zasad nije potvrđena u dostupnim izvorima.

U Cisti je sačuvano čak 102 stećka, više od polovice ih je ukrašeno

Kada se govori o arheološkoj baštini ovog dijela Dalmacije, posebno mjesto zauzima lokalitet Velika i Mala Crljivica u Cisti Velikoj. Riječ je o jednoj od najvažnijih nekropola sa stećcima u Hrvatskoj, koja je 2016. godine upisana na UNESCO-ov Popis svjetske baštine u sklopu zajedničke nominacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Od ukupno 28 lokaliteta obuhvaćenih tim međunarodnim upisom samo se dva nalaze u Hrvatskoj – Crljivica u Imotskoj krajini i nekropola kod crkve sv. Barbare u Dubravci u Konavlima. Prema dokumentaciji projekta zaštite stećaka, na Crljivici su evidentirana 102 kamena nadgrobna spomenika, od kojih su čak 52 ukrašena.

Među njima se nalaze kamene ploče, sanduci i monumentalni sljemenjaci, a posebnu vrijednost predstavljaju ukrasi koji svjedoče o umjetničkom stvaralaštvu i simboličkom svijetu srednjovjekovnog stanovništva. Na kamenim površinama mogu se vidjeti različiti oblici križeva, ljiljani, prizori lova, konjanici, dvoboji, ljudske figure u kolu, mačevi, štitovi, zvijezde i polumjeseci. Pojedini spomenici povezuju se s radionicom srednjovjekovnog klesara Jurine, čije se djelovanje smješta u sredinu 15. stoljeća, a čiji se prepoznatljivi radovi pojavljuju na prostoru od Cetinske i Imotske krajine do područja današnje Bosne i Hercegovine. Na pojedinim stećcima djelomično su sačuvani i natpisi pisani srednjovjekovnom ćirilicom, poznatom i kao bosančica.

Prapovijesne gomile, rimska cesta i sedam tajanstvenih bunara

Crljivica nije samo srednjovjekovno groblje, nego višeslojni arheološki lokalitet čija povijest seže duboko u prapovijest. Najstariju prepoznatu fazu predstavljaju tri brončanodobne grobne gomile, koje svjedoče o životu zajednica na ovom području mnogo prije dolaska Rimljana. U antičkom razdoblju ovim je krajem prolazio prometni pravac koji je povezivao područje Salone preko Tilurija, današnjeg Garduna kod Trilja, s Naronom na području današnje doline Neretve. U srednjem vijeku u blizini te komunikacije i oko starijih grobnih gomila razvilo se groblje sa stećcima, što pokazuje da su isti prostori tijekom različitih povijesnih razdoblja zadržavali važnu ulogu u životu lokalnog stanovništva.

Posebnu zanimljivost Crljivice predstavlja i prirodna krška vrtača u kojoj je sačuvano sedam kamenih bunara. Njihovo precizno datiranje predstavlja izazov za istraživače, a povezuju se sa srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim korištenjem prostora. Na jednom kamenom bloku zabilježena je godina 1618., dok se uz drugi natpis povezan s bunarom spominje 1779. godina. Blizina izvora vode, prometnog pravca, prapovijesnih grobnih gomila i srednjovjekovne nekropole čini Crljivicu jedinstvenim svjedočanstvom dugotrajnog korištenja dalmatinskog krškog krajolika.

Stećci se nalaze i u Biorinama, a prostorni plan otkriva važan podatak

Arheološka baština ovoga kraja nipošto nije ograničena na poznatu Crljivicu. U Biorinama, prema podacima Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, nalazi se zaštićeno arheološko nalazište Biorine-Kosiri, smješteno južno od zaseoka Pržići. Ondje je evidentirana prapovijesna grobna gomila promjera oko 30 metara i visine približno pet metara, na kojoj se i u čijoj se okolici tijekom 14. i 15. stoljeća razvilo srednjovjekovno groblje. Na samoj gomili sačuvano je šest stećaka u obliku sanduka, dok se tridesetak metara sjevernije nalazi još približno 17 stećaka i jedna kamena križina.

Neki od biorinskih stećaka imaju iznimno zanimljive ukrase, među kojima su prikazi mača i štita, životinja, rozeta, polumjeseca i križeva. Na jednom se nalazi veliki križ čiji završeci imaju oblik srca, što je posebno upečatljiv primjer srednjovjekovnog klesarskog umijeća. Popis zaštićene baštine obuhvaća i arheološko nalazište Lazine u Biorinama, dok su na širem području općine evidentirane brojne gradine, grobne gomile i drugi lokaliteti sa stećcima. Sve to pokazuje da arheološka slika ovog dijela Imotske krajine obuhvaća znatno veći prostor od onoga koji je danas najpoznatiji turistima i široj javnosti.

U kontekstu aktualne rekonstrukcije posebno je važan podatak iz pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Cista Provo, objavljenog 10. ožujka 2025. godine. U njemu se među evidentiranim arheološkim zonama izrijekom navodi trasa stare rimske ceste između Biorina i Ciste Velike, označena brojem 40 na pripadajućem kartografskom prikazu. Kao zasebna arheološka zona navedena je i rimska cesta na području između Biorina i Dobranja. Bez detaljnog kartografskog preklapanja planirane rekonstrukcije i evidentiranih arheoloških zona nije moguće utvrditi u kojoj se mjeri današnja prometnica poklapa s antičkim pravcem, ali ovaj podatak dodatno objašnjava arheološku osjetljivost prostora na kojem će se izvoditi radovi.

Građevinski radovi već su otkrivali vrijedne ostatke prošlosti

Da infrastrukturni zahvati na ovom području mogu dovesti do važnih arheoloških spoznaja, pokazala su istraživanja provedena prije više od dva desetljeća. Tijekom izgradnje regionalnog vodovoda 2004. godine stručnjaci Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika proveli su zaštitna istraživanja na području Velike Crljivice i susjednog lokaliteta Zgon. Istraženi su dijelovi groblja s ukopima iz kasnoga srednjeg vijeka i razdoblja osmanske vladavine, a među grobnim prilozima pronađeni su novac, nakit i metalni dijelovi obuće. Dodatna istraživanja provedena su 2005. godine kod crkve sv. Jakova u Cisti Velikoj, gdje su također otkriveni grobovi iz novoga vijeka.

Arheolog Ljubomir Gudelj rezultate tih istraživanja objavio je u znanstvenom časopisu Starohrvatska prosvjeta, upozoravajući na iznimno bogatu i složenu arheološku prošlost ovog kraja. Nalazi s lokaliteta Crkvine, ostaci antičkih stambenih i gospodarskih objekata te tragovi ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih sakralnih građevina podupiru znanstvenu pretpostavku da se na području današnje Ciste Velike nalazilo antičko naselje Trono. Na području Crkvina pronađeni su i ostaci krstionice, cisterni te građevina iz različitih povijesnih razdoblja. Zbog takve koncentracije arheološke baštine svaki veći zahvat u tlu na povijesno osjetljivim lokacijama zahtijeva posebnu stručnu pozornost.

Prema aktualnom projektnom zadatku, arheolozi će pratiti uklanjanje postojećih slojeva prometnice, iskope i druge zahvate kojima se otvara tlo, evidentirati eventualne nalaze te izraditi završno izvješće. Rok za dostavu ponuda za arheološki nadzor određen je za 26. studenoga u podne. Sama nabava ne znači da su na trasi već otkriveni novi stećci, grobovi ili ostaci rimske ceste, a rezultati prethodno ugovorenih sondažnih istraživanja nisu javno potvrđeni u pregledanim izvorima. No povijest ovog kraja pokazuje zašto će se obnova naizgled obične prometnice odvijati uz posebnu pozornost arheološke struke.