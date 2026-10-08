U koliko sati je najbolje večerati? Evo što kažu istraživanja

Kasne večere mogu negativno utjecati na način na koji tijelo prerađuje šećer i masnoće, što bi dugoročno moglo povećati rizik od metaboličkih bolesti. Istraživanja pokazuju da je bolje večerati barem dva sata prije spavanja i većinu dnevnih kalorija unositi ranije tijekom dana. Takve navike mogu pridonijeti boljoj regulaciji šećera u krvi, lakšem održavanju tjelesne težine i boljem funkcioniranju metabolizma.

Mnogi paze na to što jedu, ali manje pozornosti posvećuju tome kada jedu. Međutim, sve više istraživanja pokazuje da nije važan samo sastav obroka, nego i doba dana u koje jedemo.

Kako kasne večere utječu na organizam?

Ljudsko tijelo ima unutarnje biološke satove koji utječu na brojne procese u organizmu. Zbog toga naše tijelo ne funkcionira jednako ujutro i navečer, objasnio je za Health dr. Frank Scheer, direktor programa medicinske kronobiologije u bolnici Brigham and Women's. To znači da isti obrok može imati različit učinak na organizam, ovisno o tome kada ga pojedemo, prenosi Index.

Dr. Daisy Duan sa Sveučilišta Johns Hopkins provela je istraživanje u kojem je sudjelovalo 20 zdravih mladih osoba. Sudionici su u dva navrata jeli potpuno istu večeru, jednom u 18, a drugi put u 22 sata. Rezultati su pokazali da je nakon kasnije večere razina šećera u krvi bila znatno viša, a tijelo je sporije sagorijevalo masnoće.

Važnu ulogu ima i melatonin, hormon koji se luči navečer i pomaže tijelu da se pripremi za spavanje. Njegova povišena razina može otežati regulaciju šećera u krvi. Scheer i njegovi kolege također su utvrdili da su ljudi gladniji i troše manje kalorija kada jedu kasno navečer.

Kasne večere povezane su i s lošijim snom

Iako su mnoga istraživanja provedena u laboratorijskim uvjetima i kratko traju, njihovi rezultati upućuju na to da bi osobe koje redovito večeraju kasno mogle imati veći rizik od metaboličkih poremećaja, uključujući dijabetes tipa 2 i pretilost.

Vrijeme večere može utjecati i na kvalitetu sna. Jedno istraživanje dr. Duan pokazalo je da su osobe koje nisu jele nakon 18 sati spavale dulje i kvalitetnije od onih koje su jele sve do ponoći. "Za većinu ljudi bilo bi najbolje izbjegavati hranu kasno navečer", poručio je Scheer.

Kada je najbolje večerati?

Znanstvenici nisu odredili jedno idealno vrijeme za večeru koje bi odgovaralo svima, ali preporučuju da između posljednjeg obroka i odlaska na spavanje prođu najmanje dva sata, a po mogućnosti i više.

Večera između 17 i 19 sati za mnoge je dobar izbor, kaže dr. Collin Popp s Medicinskog fakulteta NYU Grossman. Ipak, naglašava da se zbog povremenih kasnih večera ne treba opterećivati. Važnije je izbjegavati obilne obroke neposredno prije spavanja.

Istraživanja također pokazuju da večera ne bi trebala biti najobilniji obrok u danu. "Većinu kalorija trebalo bi unijeti ranije tijekom dana, ujutro ili oko podneva", preporučuje Popp.

Kako se naviknuti na raniju večeru?

Ako ste navikli jesti kasno, Popp savjetuje da najprije obratite pozornost na obroke tijekom dana. Preskakanje doručka i brzinski ručak često dovode do pojačane gladi navečer. Zato je važno redovito jesti i birati obroke bogate proteinima, vlaknima i zdravim mastima.

Dr. Duan preporučuje postupne promjene. Za početak možete prestati jesti 30 minuta prije spavanja, a zatim taj razmak postupno produljivati dok ne dođete do najmanje dva sata. "Važno je krenuti od onoga što vam je trenutačno izvedivo. Počnite s tim", zaključila je.