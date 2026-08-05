U Kninu ni ove godine nema generala Gotovine

Dok se u Kninu održava središnja državna proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, među uzvanicima ponovno nije bilo umirovljenog generala Ante Gotovine.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih generala, čije se ime neraskidivo veže uz operaciju Oluja, ni ove godine nije sudjelovao u službenom programu obilježavanja u Kninu.

Na današnjoj proslavi okupio se državni vrh predvođen predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem.

Vijence su položili i brojni predstavnici braniteljskih udruga, Hrvatske vojske, policije te političkog života iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no Gotovine među njima nije bilo.

Nakon umirovljenja i oslobađajuće presude Haškog suda, Gotovina se gotovo u potpunosti povukao iz politike i javnog života. Posvetio se privatnom i poslovnom životu, a u medijima se pojavljuje tek povremeno.

Samo dva puta sudjelovao u proslavi Oluje

General Ante Gotovina posljednjih godina tek se rijetko pojavljuje na središnjoj proslavi Oluje u Kninu. Među rijetkim iznimkama bile su 20. obljetnica 2015. godine, kada je sudjelovao u obilježavanju i poručio da je Oluja "dan pobjede, branitelja i mira", te 25. obljetnica 2020., kada je održao jedan od središnjih govora na kninskoj tvrđavi.

Tada je okupljenima poručio da iz iskustava prošlosti treba učiti kako bi Hrvatska bila "bolja, jača i spremnija za budućnost", a njegov nastup bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka obilježavanja jubilarne obljetnice.

Njegov izostanak posljednjih godina više nije iznimka. Iako se povremeno pojavljuje na pojedinim obljetnicama i braniteljskim događanjima, general uglavnom izbjegava javne nastupe te rijetko sudjeluje u središnjim državnim ceremonijama u Kninu.