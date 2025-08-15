U kina stigla "Kasna smjena", film koji će vas držati na rubu sjedala do posljednje minute

"Kasna smjena" držat će vas na rubu sjedala do posljednje minute, ali i otvoriti oči prema nevidljivom i iscrpljujućem svijetu medicinskog osoblja koje u tišini spašava živote. Rijetko viđenu kombinaciju napetosti i suosjećanja, trilera i drame, pogledajte u kinima od 14. kolovoza u distribuciji Kina Mediteran.

"Kasna smjena" (originalni naziv "Heldin") napeta je bolnička drama s elementima trilera, redateljice Petre Volpe, koja otvara vrata svijeta o kojem se rijetko govori, a bez kojeg nitko od nas ne može — života medicinskog osoblja. Film premijerno prikazan na ovogodišnjem Berlinaleu gledatelje vodi u samu srž bolničke svakodnevice.

U središtu priče je medicinska sestra Floria koja tijekom iscrpljujuće kasne smjene na odjelu kirurgije ostaje sama. Dok joj količina posla nezaustavljivo raste, a situacije s pacijentima postaju sve ozbiljnije, Floria vodi cijeli odjel s nevjerojatnom odlučnošću, pokušavajući svakome pružiti skrb, ali i ljudskost. No, kako sat otkucava, smjena se pretvara u izuzetno napetu utrku s vremenom, gdje se svaka odluka mjeri ne samo stručnim znanjem nego i emocionalnom snagom.

U glavnoj ulozi briljira Leonie Benesch (poznata iz filmova "The White Ribbon" i "The Teacher’s Lounge"), koja nosi film i ulogu iznosi s nevjerojatnom preciznošću, ranjivošću i snagom. Za ovu se ulogu mjesecima pripremala uz mentorstvo medicinske sestre s intenzivne njege, a rezultat je izvedba koja odiše autentičnošću i izaziva duboko poštovanje prema stvarnim heroinama u bolničkim hodnicima.

Film je inspiriran autobiografskom knjigom mlade medicinske sestre Madeline, koja je bila i savjetnica na scenariju te je pomogla razviti priče pacijenata i svakodnevnih izazova iz vlastitog iskustva.

"Kasna smjena" prikazuje se u ljetnim kinima Bačvice, Supetar, Hvar, Jelsa i Lastovo, ove subote 16. kolovoza, a iduće projekcije pronađite na: www.kinomediteran.hr.