Close Menu

U kina stigla "Kasna smjena", film koji će vas držati na rubu sjedala do posljednje minute

Film je inspiriran autobiografskom knjigom mlade medicinske sestre

"Kasna smjena" držat će vas na rubu sjedala do posljednje minute, ali i otvoriti oči prema nevidljivom i iscrpljujućem svijetu medicinskog osoblja koje u tišini spašava živote. Rijetko viđenu kombinaciju napetosti i suosjećanja, trilera i drame, pogledajte u kinima od 14. kolovoza u distribuciji Kina Mediteran.

"Kasna smjena" (originalni naziv "Heldin") napeta je bolnička drama s elementima trilera, redateljice Petre Volpe, koja otvara vrata svijeta o kojem se rijetko govori, a bez kojeg nitko od nas ne može — života medicinskog osoblja. Film premijerno prikazan na ovogodišnjem Berlinaleu gledatelje vodi u samu srž bolničke svakodnevice.

U središtu priče je medicinska sestra Floria koja tijekom iscrpljujuće kasne smjene na odjelu kirurgije ostaje sama. Dok joj količina posla nezaustavljivo raste, a situacije s pacijentima postaju sve ozbiljnije, Floria vodi cijeli odjel s nevjerojatnom odlučnošću, pokušavajući svakome pružiti skrb, ali i ljudskost. No, kako sat otkucava, smjena se pretvara u izuzetno napetu utrku s vremenom, gdje se svaka odluka mjeri ne samo stručnim znanjem nego i emocionalnom snagom.

U glavnoj ulozi briljira Leonie Benesch (poznata iz filmova "The White Ribbon" i "The Teacher’s Lounge"), koja nosi film i ulogu iznosi s nevjerojatnom preciznošću, ranjivošću i snagom. Za ovu se ulogu mjesecima pripremala uz mentorstvo medicinske sestre s intenzivne njege, a rezultat je izvedba koja odiše autentičnošću i izaziva duboko poštovanje prema stvarnim heroinama u bolničkim hodnicima.

Film je inspiriran autobiografskom knjigom mlade medicinske sestre Madeline, koja je bila i savjetnica na scenariju te je pomogla razviti priče pacijenata i svakodnevnih izazova iz vlastitog iskustva.

"Kasna smjena" prikazuje se u ljetnim kinima Bačvice, Supetar, Hvar, Jelsa i Lastovo, ove subote 16. kolovoza, a iduće projekcije pronađite na: www.kinomediteran.hr.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0