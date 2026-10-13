U KBC-u Split preminuo muškarac ozlijeđen u požaru obiteljske kuće kod Imotskog

Tragične vijesti stižu iz Sviba. 52-godišnji muškarac preminuo je prošle noći u KBC-u Split od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru obiteljske kuće koji je izbio 27. rujna 2026. godine.

Muškarac je u trenutku izbijanja požara bio u kući u mjestu Svib. Požar je izbio nakon što je muškarac naložio vatru, nakon čega se vatra izmaknula kontroli i proširila unutrašnjošću kuće, javlja Radio Imotski.

U požaru je zadobio opekline te je prevezen na liječenje u bolnicu. Unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, preminuo je u KBC-u Split, kako su za Radio Imotski potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.