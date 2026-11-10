U KBC-u Split održan međunarodni simpozij primalja „Elija Sotera” – u središtu stručnost, sigurnost i humanizacija poroda

Dvodnevni skup, održan u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split, bio je posvećen razmjeni znanja, iskustava i primjera dobre kliničke prakse, s posebnim naglaskom na sigurnost rodilja i novorođenčadi, humanizaciju poroda te daljnji razvoj primaljske profesije.

Simpozij je svečano otvorio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, čime je dodatno istaknuta važnost primaljstva i kvalitetne zdravstvene skrbi za žene, majke, djecu i obitelji. Na svečanom otvorenju sudionike su pozdravili izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, pomoćnica ravnatelja KBC-a Split za kvalitetu i izaslanica ravnatelja, doc. dr. sc. Mario Podrug, dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti i izaslanik rektora Sveučilišta u Splitu, doc. dr. sc. Matea Dolić, pročelnica Odsjeka za primaljstvo, te prof. dr. sc. Marko Dražen Mimica, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split. Podršku skupu svojim su obraćanjima iskazali i prof. dr. sc. Damir Roje, predsjednik Hrvatske akademije medicinskih znanosti – Podružnice Split, Kruno Jelinović, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Grada Splita, te Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.

Svečanost su glazbenim izvedbama uveličali mezzosopranistica Ivona Bosančić Lasić i maestro Vinko Didović.

Stručni program simpozija obuhvatio je niz aktualnih tema iz područja primaljstva i opstetricije, povezujući najnovija stručna saznanja sa svakodnevnom kliničkom praksom. Prvoga dana raspravljalo se o obrazovanju i kompetencijama primalja, kvaliteti primaljske skrbi, humaniziranom pristupu porodu te važnosti komunikacije i emocionalne podrške rodiljama. Posebna pozornost posvećena je kriznoj komunikaciji u opstetriciji, očuvanju humaniziranog pristupa tijekom carskog reza, nefarmakološkim metodama ublažavanja porođajne boli te iskustvima različitih rodilišta u unaprjeđenju zdravstvene skrbi.

Drugi dan simpozija bio je obilježen praktičnim radionicama usmjerenima na usavršavanje kliničkih vještina i postupanja u zahtjevnim situacijama. Sudionici su imali priliku dodatno razvijati znanja i vještine iz reanimacije novorođenčadi i odraslih, pravilnog postupanja s novorođenčetom, kirurškog šivanja međice, distocije ramena, zaštite međice te kardiotokografije (CTG). Obrađene su i teme suradnje rodilišta i patronažne službe, skrbi za prijevremeno rođenu djecu, prenatalne edukacije, potpore dojenju, profesionalnog izgaranja te zdravstvenih izazova tijekom trudnoće i poslijeporođajnog razdoblja. Posebno mjesto zauzele su simulacijske vježbe hitnih opstetričkih stanja, koje imaju važnu ulogu u unaprjeđenju timskog rada, pravodobnog donošenja odluka i sigurnosti pacijentica.

Međunarodno sudjelovanje omogućilo je razmjenu iskustava iz različitih zdravstvenih sustava i dodatno potvrdilo važnost stručnog povezivanja, kontinuiranog obrazovanja i interdisciplinarne suradnje.

Treće izdanje simpozija „Elija Sotera” potvrdilo je vrijednost kontinuiranog okupljanja stručnjaka posvećenih razvoju primaljstva. Uz stručnost, kliničke vještine i primjenu suvremenih pristupa, tijekom skupa posebno je naglašena važnost povjerenja, razumijevanja i poštovanja dostojanstva svake žene. Upravo povezivanje sigurnosti i humanosti predstavlja temelj kvalitetne skrbi tijekom trudnoće, poroda i poslijeporođajnog razdoblja.

Simpozij je održan u organizaciji Kliničkog bolničkog centra Split, Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Hrvatske komore primalja – Podružnice Split, uz angažman Organizacijskog i Znanstvenog odbora te brojnih stručnjaka i suradnika. Poseban doprinos organizaciji dala je glavna primalja Klinike za ženske bolesti i porode i predsjednica Organizacijskog odbora, magistra Jelena Jerković.

Održavanjem ovog međunarodnog skupa KBC Split nastavlja poticati stručno usavršavanje, razmjenu znanja i razvoj suvremenih pristupa zdravstvenoj skrbi, u čijem su središtu sigurnost, dostojanstvo i dobrobit žena, majki i novorođenčadi.