Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 20. i 21. studenoga 2026. godine održan je tečaj prve kategorije „Praktični pristup transplantaciji bubrega – od obrade do poslijetransplantacijskog praćenja”, u organizaciji Funkcionalnog centra za transplantaciju bubrega KBC-a Split, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Fakulteta zdravstvenih znanosti.

Dvodnevni tečaj, održan uz podršku Hrvatskog urološkog društva i Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, okupio je zdravstvene djelatnike različitih specijalnosti i struka s ciljem razmjene znanja i praktičnih iskustava u transplantacijskom liječenju bubrežnih bolesnika.

Transplantacijski program KBC-a Split, pokrenut osnivanjem centra u srpnju 2025. godine, bilježi značajan razvoj. Od tada su u splitskoj bolnici obavljene 22 transplantacije bubrega, a istodobno se pruža skrb za više od 300 bolesnika transplantiranih u drugim hrvatskim centrima.Razvoj programa dodatno je naglasio potrebu za kontinuiranom edukacijom, jačanjem multidisciplinarne suradnje i uključivanjem većeg broja zdravstvenih djelatnika u različite faze transplantacijskog liječenja.

Tečaj je obuhvatio cjelokupan put bolesnika, od pripreme i obrade za transplantaciju te prijave na transplantacijsku listu, preko poziva za transplantaciju i operacijskog zahvata, do ranog oporavka i dugoročnog praćenja transplantiranih bolesnika.

Prvi dan bio je posvećen pripremi bolesnika i organizaciji transplantacijskog postupka. Stručnjaci su govorili o mogućnostima nadomještanja bubrežne funkcije, medicinskoj i imunološkoj obradi primatelja, ulozi urologa i drugih specijalista te složenoj koordinaciji koja započinje primitkom obavijesti o dostupnom donorskom organu. Posebna pozornost posvećena je pripremi bolesnika za operacijski zahvat i usklađenom djelovanju transplantacijskog tima, čija je suradnja ključna za uspješnu provedbu transplantacije.

Drugog dana u središtu pozornosti bilo je poslijetransplantacijsko praćenje, uključujući pravodobno prepoznavanje i liječenje infekcija, kirurških i drugih komplikacija te važnost sveobuhvatne dugoročne skrbi. Razmatrana je i uloga prehrane u prevenciji kardiometaboličkih komplikacija transplantiranih bolesnika, uz predstavljanje novog edukacijskog priručnika.

Poseban dio programa bio je posvećen sveobuhvatnoj ulozi sestrinstva u transplantaciji bubrega. Kroz panel-raspravu istaknuta je važnost medicinskih sestara u pripremi bolesnika, organizaciji transplantacijskog postupka, neposrednoj poslijeoperacijskoj skrbi i dugoročnom praćenju. Njihova stručnost, koordinacija i kontinuirana komunikacija s bolesnicima i ostalim članovima tima nezaobilazan su dio kvalitetne transplantacijske skrbi.

Praktični dio tečaja obuhvatio je radionice s prikazima stvarnih kliničkih slučajeva disfunkcije transplantiranog bubrega. Sudionici su razmatrali mehaničke i krvožilne komplikacije, različite oblike odbacivanja transplantiranog organa te virusnu nefropatiju. Takav pristup omogućio je povezivanje teorijskih znanja sa svakodnevnim kliničkim izazovima i potaknuo razmjenu iskustava među stručnjacima različitih specijalnosti.

Voditelji tečaja bili su doc. prim. dr. sc. Hrvoje Šošić i doc. prim. dr. sc. Ivana Kovačević Vojtušek, a u njegovoj realizaciji sudjelovali su brojni liječnici, medicinske sestre i drugi zdravstveni stručnjaci uključeni u transplantacijski program.

Tečaj je dodatno istaknuo važnost povezivanja transplantacijskog centra s općim bolnicama i izvanbolničkim dijaliznim centrima, koji imaju važnu ulogu u prepoznavanju i pravodobnom upućivanju bolesnika na transplantacijsko liječenje.

Uspješna transplantacija bubrega rezultat je zajedničkog rada velikog broja stručnjaka, a skrb za bolesnika ne završava operacijskim zahvatom. Upravo je razumijevanje cjelokupnog procesa, uz kontinuiranu edukaciju i međusobnu suradnju, jedan od preduvjeta kvalitetnog i dugoročno uspješnog liječenja.