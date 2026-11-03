U kaštelu Vitturi oživljava gotovo zaboravljeno umijeće: Od brnistre i vune nastajat će pređa i tkanina

Muzej grada Kaštela nastavlja s aktivnostima usmjerenima na očuvanje tradicionalnih tekstilnih vještina i starih zanata. Ovoga puta u središtu pozornosti bit će brnistra, poznata i kao zlatica, biljka koja je nekoć imala važnu ulogu u svakodnevnom životu stanovništva Dalmacije. Od njezinih su se vlakana u prošlosti izrađivali konopi, plahte i različite vrste tkanina, a postupak prerade zahtijevao je mnogo vremena, strpljenja i vještine.

Od biljke do čvrste tkanine

U sklopu projekta "Dubrovački šudar – dumanjski ubručić" sudionici radionica upoznat će se s tradicionalnim načinima pripreme i prerade brnistre, danas uglavnom zaboravljene, ali lako dostupne biljke.

Prema povijesnim izvorima, brnistra se najprije namakala u moru, nakon čega su slijedili valjanje i razdvajanje biljnih vlakana. Tako pripremljena vlakna potom su se prela i tkala, a konačni rezultat bila je iznimno čvrsta i izdržljiva tkanina. Radionice će se održavati oba dana s početkom u 10 sati, pod stručnim vodstvom profesora Željka Knezića. Već prijavljeni sudionici imat će priliku praktično upoznati postupke pripreme pređe i ručnog tkanja.

Posjetitelji će moći vidjeti tkalce na djelu

Iako su radionice namijenjene prethodno prijavljenim sudionicima, vrata tkalačkog studija bit će otvorena i posjetiteljima muzeja. Oni će moći razgledati prostor, promatrati tkalce tijekom rada te s njima razmijeniti iskustva i znanja. Ovim programom Muzej grada Kaštela nastavlja nastojanja da se vrijedna tekstilna i obrtnička baština sačuva od zaborava te prenese novim generacijama.

Radionice su ujedno prilika za upoznavanje s vremenima u kojima su se svakodnevni predmeti izrađivali ručno, korištenjem prirodnih materijala dostupnih u neposrednom okruženju.