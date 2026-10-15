U Kaštelima traže misterioznog vozača kamiona: Ženi se dogodila nezgoda u cik zore, a onda je izletio iz kamiona i viknuo samo jednu riječ!

Jedna naizgled sasvim obična jutarnja nezgoda u Kaštel Sućurcu pretvorila se u toplu priču o ljudskoj dobroti. Na društvenim mrežama širi se objava žene koja želi zahvaliti nepoznatom vozaču kamiona koji joj je u četvrtak, oko 5:30 ujutro, priskočio u pomoć. Sve je počelo kada joj je tijekom vožnje pod automobil zapela grana ruže puna trnja. Pokušala ju je sama izvući, no bez uspjeha. Uključila je sva četiri pokazivača smjera, a onda se dogodilo nešto što će, kako se čini, još dugo pamtiti.

"Lik izleti, iščupa sve i kaže: GONJAJ!"

U objavi koju je podijelila Facebook stranica "Prometne zgode i nezgode", žena je opisala nesvakidašnju situaciju. "Jutro, 5:30, Kaštel Sućurac. Doletilo mi ispod auta grane od ruže. Nisan mogla sama izvuć, od trnja! Upalim sva 4, stane kamion, lik izleti, iščupa sve i kaže GONJAJ", napisala je. Nepoznati vozač nije puno razgovarao niti čekao zahvale. Jednostavno je zaustavio kamion, uklonio granu i omogućio joj da nastavi put.

"Blagoslovljen bio svim srcem!"

Žena je priznala da je zbog stresa zaboravila pogledati registracijske oznake kamiona, pa sada svoju zahvalnost želi prenijeti putem društvenih mreža. "Ja u stresu nisam uspila vidit reg kamiona, pa mu ovim putem zahvaljujem i blagoslovljan ga svim srcem!", poručila je. Njezina objava izazvala je brojne pozitivne reakcije, a mnogi su pozdravili jednostavnu, ali vrijednu gestu nepoznatog vozača.