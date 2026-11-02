U Kaštelima projekcija dokumentarnog filma o obrani Vukovara: Sjećanje na heroje Doma tehnike

Grad Kaštela organizira projekciju dokumentarnog filma „Dom tehnike 1991. Borovo naselje – Vukovar“, kojom započinje niz događanja u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Projekcija će se održati u petak, 6. studenoga 2026. godine, s početkom u 19 sati, u Kulturnom centru Kaštela, na adresi Trg hrvatske mladeži 1. u Kaštel Lukšiću.

Dokumentarni film posvećen je poginulim, nestalim i umrlim braniteljima Doma tehnike, jednog od najisturenijih položaja u obrani Vukovara. Kroz ovu projekciju odaje se počast njihovoj žrtvi i doprinosu obrani grada heroja.

Program će dodatno obogatiti domoljubna glazba u izvedbi Anite Žagar i Ličkih drvosječa.

Ulaz na projekciju je slobodan, a građani su pozvani da svojim dolaskom sudjeluju u očuvanju sjećanja na žrtvu Vukovara i sve hrvatske branitelje.