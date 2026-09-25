U Kaštelima postavljene informativne ploče uz mjernu opremu projekta STRENGTH

Na lokacijama diljem Grada Kaštela gdje su u sklopu projekta STRENGTH postavljene meteorološke postaje, proteklih je dana ugrađen i sustav informativnih ploča koji građanima i posjetiteljima pojašnjava svrhu i namjenu instalirane opreme.

Trajne ploče, izrađene u skladu s vizualnim identitetom programa Interreg Italija–Hrvatska, postavljene su uz svaku mjernu postaju te sadrže osnovne informacije o projektu, organizacijama koje ga provode, trajanju i vrijednosti ulaganja, kao i QR kod koji vodi na službenu stranicu projekta. Njihovo postavljanje na terenu proveo je tim STRENGTH-a, uz pomoć osoblja iz vlastitog pogona Grada Kaštela.

Projekt STRENGTH usmjeren je na jačanje sustava ranog upozoravanja i povećanje otpornosti na klimatske rizike koji ugrožavaju kulturnu baštinu i lokalnu zajednicu na području Kaštela. Instalirana mjerna oprema u stvarnom vremenu prikuplja podatke o okolišu, čime se omogućuje bolja prevencija i pravovremeno donošenje odluka u slučaju vremenskih nepogoda i drugih prirodnih opasnosti.

U projektu, financiranom sredstvima Europske unije kroz program Interreg Italija–Hrvatska, sudjeluju partneri iz Splitsko-dalmatinske županije – Javna ustanova RERA S.D., Grad Kaštela, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) te Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu.

Više informacija o projektu dostupno je OVDJE.