U Jokeru uskoro kreće neobična potraga! Djecu čekaju plavi baloni i nagrade, a sve ima puno važniji razlog nego što mislite

Pod sloganom Zajedno smo jači, Splitsko dijabetičko društvo organizira niz aktivnosti povodom Svjetskog dana šećerne bolesti koji se obilježava 14. studenoga. Ovogodišnje aktivnosti posvećene su podizanju svijesti o dijabetesu tipu 1 i tipu 2, važnosti prevencije, pravodobnog otkrivanja bolesti i zajedničkog djelovanja, uz poseban naglasak na temu Svjetske zdravstvene organizacije Rano djelovanje kod šećerne bolesti.

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti, u subotu 14. studenoga u Trgovačkom centru Joker održat će se edukativna igra pod nazivom „Pronađi plavi balon i upoznaj svoga prijatelja – dijabetes tipa 1.

Djeca će imati zanimljiv zadatak, tijekom obilaska Trgovačkog centra trebaju pronaći plave balone s oznakama 1 i 2 te odgovoriti na pitanja vezana uz dijabetes tipa 1. Nakon uspješno riješenih zadataka, na središnjem štandu čekat će ih nagrada i simbolična diploma za sudjelovanje. Aktivnost je osmišljena kako bi se djeci kroz igru, istraživanje i druženje približila tema dijabetesa tipa 1, potaknulo razumijevanje bolesti te razvijali empatija, prihvaćanje i prijateljstvo prema vršnjacima koji svakodnevno žive s dijabetesom. U edukativnu priču uključeni su i roditelji, koji će na središnjem štandu imati priliku dobiti odgovore na pitanja o dijabetesu, informirati se i saznati više o ovoj kroničnoj bolesti. Želimo pokazati kako dijabetes tipa 1 ne predstavlja prepreku prijateljstvu, igri i odrastanju te znanjem i razumijevanjem možemo graditi okruženje u kojem se svako dijete osjeća prihvaćeno i ravnopravno.

Porukom Zajedno smo jači Splitsko dijabetičko društvo želi podsjetiti da edukacija počinje od najranije dobi te da prijateljstvo, podrška i prihvaćanje čine važan dio života djece koja žive s dijabetesom tipa 1.

Također, Splitsko dijabetičko društvo od 10.11. do 5.12. organizira brojna predavanja i radionice za oboljele od dijabetesa tip 1 i tip 2. Pratite nas na društvenim mrežama i odazovite se našim aktivnostima jer zajedno smo jači!

Raspored aktivnosti:

Raspored mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka

Mjerenja će se održavati od 9 do 12 sati na sljedećim lokacijama:

Utorak, 10. studenoga 2026. – zgrada Splitsko-dalmatinske županije

– zgrada Splitsko-dalmatinske županije Srijeda, 11. studenoga 2026. – Zapadna obala, u suradnji s Udrugom MI

– Zapadna obala, u suradnji s Udrugom MI Četvrtak, 12. studenoga 2026. – zgrada Gradske uprave Grada Splita

– zgrada Gradske uprave Grada Splita Petak, 13. studenoga 2026. – ispred HNK Split, Trg Gaje Bulata 1

– ispred HNK Split, Trg Gaje Bulata 1 Subota, 14. studenoga 2026. – Trgovački centar Joker, program za djecu „Pronađi plavi balon i upoznaj svog prijatelja”

Predavanja i radionice

Predavanja i radionice održavat će se u prizemlju prostorija Udruge, na adresi Ban Mladenova 9 u Splitu (dvorana Gradskog kotara Varoš), osim radionica za koje je navedena druga lokacija.

Petak, 13. studenoga 2026., u 17 sati – „Mislite li da znate sve o dijabetesu? Pet stvari koje bi vas mogle iznenaditi” – izv. prof. dr. sc. Mladen Krnić

– „Mislite li da znate sve o dijabetesu? Pet stvari koje bi vas mogle iznenaditi” – izv. prof. dr. sc. Mladen Krnić Petak, 13. studenoga 2026., u 17 sati – „Debljina i inzulinska rezistencija” – prof. dr. sc. prim. Tina Tičinović Kurir

– „Debljina i inzulinska rezistencija” – prof. dr. sc. prim. Tina Tičinović Kurir Utorak, 17. studenoga 2026., u 17 sati – „Dijabetičke mape kao pomoć kod šećerne bolesti” – Katica Šućur, medicinska sestra

– „Dijabetičke mape kao pomoć kod šećerne bolesti” – Katica Šućur, medicinska sestra Utorak, 24. studenoga 2026., u 17 sati – „Učestalost dijabetičke ketoacidoze od 2014. do 2025. na Klinici za pedijatriju KBC-a Split – je li COVID nešto promijenio?” – izv. prof. dr. sc. prim. Ivana Unić Šabašov

– „Učestalost dijabetičke ketoacidoze od 2014. do 2025. na Klinici za pedijatriju KBC-a Split – je li COVID nešto promijenio?” – izv. prof. dr. sc. prim. Ivana Unić Šabašov Utorak, 24. studenoga 2026., u 17 sati – „Ketoacidoza pod kontrolom: Kako prepoznati opasnost i kada je vrijeme za reakciju?” – Marina Rota, dr. med.

– „Ketoacidoza pod kontrolom: Kako prepoznati opasnost i kada je vrijeme za reakciju?” – Marina Rota, dr. med. Petak, 27. studenoga 2026., u 17 sati – „Podjela iskustava: Balans i ja” – Mia Bajramagić

– „Podjela iskustava: Balans i ja” – Mia Bajramagić Subote, 21. i 28. studenoga 2026. – „Dijabetes i vodeni sportovi kod djece s dijabetesom tipa 1” – radionice za neplivače i plivače na Bazenima Poljud, pod vodstvom Suzane Matezić Dragun, trenerice plivanja i majke djeteta s dijabetesom tipa 1

– „Dijabetes i vodeni sportovi kod djece s dijabetesom tipa 1” – radionice za neplivače i plivače na Bazenima Poljud, pod vodstvom Suzane Matezić Dragun, trenerice plivanja i majke djeteta s dijabetesom tipa 1 Petak, 4. prosinca 2026., u 18 sati – „Kako uspješno trenirati s dijabetesom tipa 1” – dr. sc. Tanja Dragun

– „Kako uspješno trenirati s dijabetesom tipa 1” – dr. sc. Tanja Dragun Subota, 5. prosinca 2026., u 17 sati – „Šareni svijet zajedništva: Inkluzivna likovno-kreativna radionica za djecu, njihovu braću, sestre i prijatelje” – Alma Božanić Čače, samostalna umjetnica