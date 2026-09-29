U jednom trenu vozio je auto po Trogiru, u drugom završio u zatvoru

U žurnom postupku na sud je odveden 49-godišnjak prema kojem su policijski službenici Policijske postaje Trogir postupali u nedjelju 27. rujna 2026.g. kada su oko 00:25 sati u Trogiru, u Stepinčevoj ulici, zaustavili osobni automobil kojeg je vozio.

Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom dok mu je pravomoćnim i izvršnim rješenjem od veljače 2026.g. ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, odnosno upravljao je vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Također, odbio je i zahtjev policijskog službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost droga i lijekova u organizmu, odnosno liječničkom pregledu radi daljnje analize. Uhićen je i odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje iz razloga što je recidivist u počinjenu istovrsnih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te obzirom da dosadašnje mjere nisu utjecale da dalje ne čini iste i slične prekršaje. Predloženo je da mu se izrekne kazna zavora ukupno 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.