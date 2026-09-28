U jednom splitskom kotaru čak 78 nevažećih listića: Više od petine glasača nije imalo važeći glas

Rezultati kotarskih izbora u Splitu, održanih 27. rujna, osim raspodjele mandata otkrivaju i zanimljiv podatak o broju nevažećih glasačkih listića. U većini gradskih kotara i mjesnih odbora riječ je o jednoznamenkastim ili niskim dvoznamenkastim brojkama, no jedan se kotar izdvaja daleko više od svih ostalih.

Na Blatinama-Škrapama zabilježeno je čak 78 nevažećih listića. Na izbore su ondje izašla 352 birača, a važeća su bila 273 listića. To znači da je više od petine svih birača koji su pristupili glasovanju, oko 22 posto, predalo listić koji nije bio važeći. Na tim je izborima u kotaru bila samo jedna kandidacijska lista – HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Mejaši drugi, Split 3 odmah iza

Nakon Blatina-Škrapa, najviše nevažećih listića bilo je na Mejašima. Ondje je od ukupno 1.286 birača koji su glasovali evidentiran 21 nevažeći listić, dok je 1.265 bilo važećih.

Na Splitu 3 bilo je 19 nevažećih listića od ukupno 779 predanih, dok ih je na Bolu bilo 18 među 532 birača koji su izašli na izbore. Vrlo slična brojka zabilježena je i u Žrnovnici, gdje je bilo 17 nevažećih listića. Tamo je glasovalo ukupno 706 birača, od čega je 689 listića bilo važeće.

U Gradskom kotaru Grad bilo je 16 nevažećih listića među 569 birača koji su izašli na izbore.

Na Brdima je situacija zanimljiva i zbog vrlo niske izlaznosti. Glasovao je ukupno 101 birač, a čak 12 listića bilo je nevažeće, dok ih je 89 bilo važećih. To znači da je gotovo 12 posto predanih listića bilo nevažeće. Na Mertojaku je također evidentirano 12 nevažećih listića, ali ondje je glasovalo znatno više ljudi – njih 927. Važećih listića bilo je 915. Po 11 nevažećih listića zabilježeno je na Sirobuji, Sućidru i Trsteniku, a isti broj zabilježen je i u mjesnom odboru Stobreč.

Na Žnjanu je bilo 10 nevažećih listića.

Kamen i Slatine po devet

Po devet nevažećih listića zabilježeno je na Plokitama te u mjesnim odborima Kamen i Slatine.

Pritom se Kamen također izdvaja ako se broj nevažećih listića usporedi s ukupnim brojem birača koji su glasovali. Na izbore je izašlo samo 113 ljudi, a devet listića bilo je nevažeće, što je gotovo osam posto svih predanih listića. U Slatinama je od 136 birača njih devet predalo nevažeći listić. Na Lovretu je bilo osam nevažećih listića, dok ih je po sedam zabilježeno na Kmanu, Kocunaru i Visokoj.

Po šest na nekoliko mjesta

Po šest nevažećih listića bilo je na Bačvicama, Gripama, Lučcu-Manušu, Neslanovcu i Varošu.

Na Lokvama ih je bilo pet, dok su na Ravnim Njivama i Spinutu evidentirana po četiri nevažeća listića. Posebno je zanimljiv Spinut, gdje je glasovalo čak 1.306 birača, pa četiri nevažeća predstavljaju vrlo malen udio ukupno predanih listića. Po tri nevažeća listića zabilježena su na Mejama i Šinama te u Donjem Sitnom i Srinjinama. Jedino mjesto u objavljenim rezultatima u kojem nije bilo nijednog nevažećeg listića je Gornje Sitno. Ondje su glasovala 192 birača i sva 192 listića bila su važeća.

Na Pujankama je za biračko mjesto broj 21 evidentirano dva nevažeća listića, no taj rezultat još nije konačan za cijeli kotar. Na biračkom mjestu broj 22 glasovanje će se ponoviti 4. listopada, pa se konačan broj nevažećih listića za Pujanke još ne može uspoređivati s ostalim kotarima.

Blatine-Škrape uvjerljivo odskaču

Kada se rezultati usporede, razlika je izrazita. Na Blatinama-Škrapama bilo je 78 nevažećih listića, gotovo četiri puta više nego na Mejašima, gdje ih je bilo 21. Još je upečatljiviji udio u ukupnom broju ljudi koji su glasovali. Na Blatinama-Škrapama nevažeći listići činili su oko 22,2 posto svih predanih listića. Na Brdima je taj udio bio oko 11,9 posto, u Kamenu oko 8 posto, a u Slatinama oko 6,6 posto.