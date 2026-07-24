U Italiji pronađeno spaljeno tijelo poznatog sportskog novinara

Talijansku javnost šokirala je smrt sportskog novinara Luigija "Luce" Esposita (53), čije je spaljeno tijelo pronađeno u nedjelju u poljoprivrednom području kod Ebolija, u pokrajini Salerno. Istraga je odmah pokrenuta zbog sumnje na teško ubojstvo, a novi nalazi obdukcije upućuju na to da je riječ o posebno brutalnom zločinu.

Esposito je bio dugogodišnji sportski novinar i glavni urednik portala TuttoSalernitana.com, specijaliziranog za praćenje Salernitane, a surađivao je i s više lokalnih televizijskih i novinskih redakcija.

Osim novinarstva, radio je i u regionalnoj Agenciji za zaštitu okoliša Kampanije (ARPAC). Njegova smrt izazvala je val reakcija među kolegama i novinarskim organizacijama diljem Italije, piše Gol.hr.

Snimljen je dolazak na farmu

Prema informacijama koje su objavili ANSA, Sky TG24 i Rai News, obdukcija je pokazala da Esposito nije preminuo od vatrene ozljede ni od posljedica požara.

Kao najizgledniji uzrok smrti navodi se nasilna mehanička asfiksija, odnosno gušenje, dok su spaljivanje tijela i ostali tragovi, uključujući čahure pronađene u blizini, vjerojatno trebali prikriti zločin. Istražitelji provode dodatne toksikološke, genetske i histološke analize kako bi rasvijetlili sve okolnosti slučaja.

Istraga je zasad usmjerena na Espositov privatni krug poznanstava. Snimke nadzornih kamera pokazale su da je novinar na mjesto gdje je kasnije pronađeno njegovo tijelo stigao u društvu još jedne osobe, a automobil mu je pronađen zaključan, s ključevima u džepu, što upućuje na mogućnost da je onamo došao dobrovoljno. Europska i Međunarodna federacija novinara te Odbor za zaštitu novinara (CPJ) pozvali su talijanske vlasti da temeljito istraže i mogućnost da je ubojstvo povezano s njegovim novinarskim radom.