U Hrvatsku uvezli više od 4.500 tona opasnog otpada? DORH istražuje četvero osumnjičenih, zagađeni tlo i voda

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru otvorilo je istragu protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva iz Zagreba zbog sumnje na počinjenje teškog kaznenog djela protiv okoliša te ugrožavanje okoliša otpadom. Kako je objavio DORH, osumnjičenike se tereti da su na područje Krapinsko-zagorske županije nezakonito uvezli i odložili više od 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije, iako su, prema sumnjama tužiteljstva, znali da je njegov uvoz u Hrvatsku zabranjen.

Tisuće tona otpada završile u Krapinsko-zagorskoj županiji

Državno odvjetništvo sumnja da su prvoosumnjičeni, rođen 1996. godine, i trećeosumnjičena, rođena 1986. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva, zajedno s drugoosumnjičenim, rođenim 1975. godine, koji je bio zaposlenik tvrtke, djelovali zajednički i prema prethodnom dogovoru. Sumnja se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. godine, protivno propisima, iz Slovenije preuzeli više od 4.500 tona opasnog otpada. Otpad su potom, prema navodima tužiteljstva, odložili i uskladištili na lokaciji u Krapinsko-zagorskoj županiji na način koji je mogao dugoročno i u značajnoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka. DORH također sumnja da je trgovačko društvo takvim postupanjem ostvarilo protupravnu imovinsku korist.

Slučaj je dodatno zabrinjavajući zbog sumnje da posljedice nepropisnog odlaganja otpada više nisu samo potencijalna opasnost. Prema dosad utvrđenom, nepropisno skladištenje i odlaganje otpada već je dovelo do onečišćenja tla te površinskih i podzemnih voda na području na kojem je otpad završio. Procjenjuje se i da se promjene nastale takvim onečišćenjem neće moći otkloniti tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Istragom je, osim toga, utvrđena sumnja da su osumnjičenici na istoj lokaciji, također protivno propisima, uskladištili i veću količinu neopasnog otpada.

Zabranjeno im gospodarenje otpadom, istraga ide dalje

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru nastavlja provoditi dokazne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i činjenice povezane sa sumnjom na počinjenje kaznenih djela. Protiv troje osumnjičenih fizičkih osoba već je ranije određena mjera opreza kojom im je zabranjeno obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Istraga će pokazati razmjere mogućeg onečišćenja, način na koji je otpad dospio u Hrvatsku te eventualnu odgovornost svih uključenih osoba.