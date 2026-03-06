U Hrvatskom domu Split predstavljena slikovnica o Ivi Tijardoviću i Jakovu Gotovcu

U Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split, povrh koje se nalazi i manji Salon Jakova Gotovca, svečano je održana promocija slikovnice „Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta”, u izdanju Hrvatskog doma Split, posvećena dvojici velikih splitskih skladatelja – Ivi Tijardoviću i Jakovu Gotovcu.

Promocija je okupila brojne učenike i učiteljice 3. i 4. razreda splitskih osnovnih škola, kojima je slikovnica i posebno namijenjena. Događaj je protekao u vedrom i svečanom ozračju, a mali su posjetitelji aktivno sudjelovali u programu te su na kraju dobili i svoj primjerak slikovnice.

Slikovnicu o znamenitim splitskim skladateljima napisala je Magdalena Mrčela, dok je ilustracije potpisala Branka Hollingsworth. Djelo na djeci pristupačan način približava život i stvaralaštvo Ive Tijardovića i Jakova Gotovca – od njihovih početaka u splitskom Getu do uspjeha na svjetskim pozornicama.

Poseban dio programa bio je kratak, interaktivan segment predstave inspirirane istoimenom slikovnicom, koju potpisuje redatelj Goran Golovko.

U završnom dijelu programa okupljenima su se obratili i sudionici projekta. Autorica slikovnice Magdalena Mrčela istaknula je kako joj je ideja za slikovnicu došla vrlo spontano, iz dugogodišnje ljubavi prema dječjoj književnosti i želje da se najmlađima približile velike priče iz kulturne povijesti grada.

Ravnateljica Hrvatskog doma Split Vanesa Kleva kazala je kako je ideja o slikovnici nastala upravo iz želje da se obilježavanje godine Ive Tijardovića i Jakova Gotovca približi i najmlađoj publici te da netko od njih, čitajući, dobije želju za glazbenim obrazovanjem.

Ravnatelj Gradskog kazališta lutaka Split Lucijan Roki izrazio je zadovoljstvo što su Ivo Tijardović i Jakov Gotovac dobili i svoje lutkarske likove te tako zaživjeli i na kazališnoj pozornici. Urednica slikovnice Herci Ganza podsjetila je kako Split ove godine obilježava veliku obljetnicu posvećenu dvojici skladatelja.

Za završnicu programa redatelj predstave Goran Golovko pozvao je publiku na zajedničku igru kroz još jedan kratak ulomak predstave, u koji su se ponovno uključili i učenici iz publike, stvarajući veselu i interaktivnu atmosferu koju organizatori – kako su istaknuli – ipak neće u potpunosti otkriti kako bi ostala kao iznenađenje budućim gledateljima predstave.

Program je zaključila dogradonačelnica Grada Splita Matea Dorčić, koja je izrazila veliko zadovoljstvo sadržajem namijenjenim djeci i mladima te ponos na autorski tim koji stoji iza projekta.

“Sav trud koji ulažemo ima vrijednost jedino ako se znanje i priče prenose na nove generacije”, istaknula je Dorčić.

Službena premijera predstave održava se istoga dana u 17 sati, namijenjena djeci i njihovim roditeljima, a predstave će se izvoditi i narednih dana. Velik interes publike već je potvrđen jer je subotnja izvedba u 12 sati rasprodana, dok za izvedbu u 10 sati još uvijek ima slobodnih mjesta.