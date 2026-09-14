U Hrvatskoj uvode 'američki' način ukopa: Interes je ogroman, a grobno mjesto znatno je jeftinije

U Murskom Središću, najsjevernijem gradu u Hrvatskoj, nedavno je započet zanimljiv komunalni projekt. Naime, na tamošnjem groblju izgrađena su četiri grobna mjesta za ukop u tzv. američkom stilu, javlja N1.

Kako piše na stranicama komunalnog poduzeća MURS-EKOM koje održava sva groblja na području grada, kod "američkog načina" ukopa grobno mjesto uređuje se na jednostavniji i suvremeniji način. Umjesto klasičnog nadgrobnog spomenika, postavlja se ravna nadgrobna ploča koja zauzima manje mjesta, dok prostor oko groba ostaje ozelenjen i uređen.

Kako navode u MURS-EKOM-u, sam ukop je klasičan no na taj način znatno se smanjuju troškovi grobnog mjesta budući da nema više potrebe za skupim nadgrobnim spomenicima. I samo održavanje grobnog mjesta biva puno lakše jer riječ je samo o nadgrobnoj ploči na zelenoj površini.

"Samo treba doći zapaliti svijeću"

Sve to podrazumijeva i jednostavnije održavanje zelenih površina oko nadgrobnih spomenika o čemu će brinut komunalno poduzeće. A obiteljima tako pokopanih pokojnika, kako je rekao gradonačelnik Dražen Srpak, ostaje samo da "dođu zapaliti svijeću i staviti cvijeće u vazu".

Samim time i cijena takvog grobnog mjesta znatno je niža od cijene uobičajenih grobnih mjesta.

"Standardno grobno mjesto košta oko 5.000 eura, dok je cijena ovakvog nadgrobnog spomenika samo 2.000 eura, a s grobnim mjestom ukupno 2.500 eura. I k tomu je sve spremno za ukop. Zasad smo napravili četiri takva spomenika da bi vidjeli kakav će biti interes. Ljudi su se počeli javljati već prvog dana kada smo to oglasili i tri grobna mjesta prodali smo odmah. Sada planiramo napraviti cijeli red tih spomenika, ukupno 14", kaže gradonačelnik Srpak za N1.

Nedostaje mjesta za ukope na grobljima

Na stranicama MURS-EKOM-a stoji kako je prvim kupcima grobnih mjesta omogućen i popust na cijenu u iznosu od 10 posto. Time se pokušava riješiti i problem manjka prostora na grobljima s kojim su suočeni skoro svi gradovi u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Srpak kaže kako na groblju u Murskom Središću ima mjesta za ukope još samo u iduće tri godine.

"Pokrenuli smo plan proširenja groblja i jednu parcelu uz groblje već smo zamijenili s njenim vlasnikom pa ćemo na tom polju dobiti više prostora. Prije nekoliko godina izgradili smo i zid urni u crnom mramoru gdje jedna niša košta 2.000 eura, ali u nju stanu četiri urne", kaže.

"Veličina groba ne mora biti razmjerna žalu za pokojnikom"

Jedan od načina dobivanja prijeko potrebnog prostora su i grobna mjesta za ukope u "američkom stilu". Ideja je pala na pamet gradonačelniku Srpaku koji je slične nadgrobne spomenike vidio na groblju u Čakovcu.

"Između grobne kuće i zida urni na našem groblju ima jedno polje koje su komunalci godinama redovno održavali, ali je bilo posve prazno. Prilikom jednog obilaska zapitao sam se zašto mi to polje stalno kosimo i održavamo, a ne služi ničemu. Osim toga, već smo i ranije razmišljali o takvoj vrsti nadgrobnih spomenika koji bi zauzimali manje mjesta, a za građane bi bili puno jeftiniji. Znam da mnogi vole velike nadgrobne spomenike no veličina spomenika ne mora biti razmjerna žaljenju za pokojnikom", kazao je Srpak.