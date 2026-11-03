U Hrvatskoj raste broj pobačaja. Što pokazuju brojke iz splitske bolnice?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je najnovije izvješće o pobačajima u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj za 2025. godinu. Podaci otkrivaju značajne razlike među hrvatskim županijama, a posebno se ističe Splitsko-dalmatinska županija, koja je imala najnižu prijavljenu stopu legalno induciranih, odnosno namjernih pobačaja u cijeloj državi.

Dok je na razini Hrvatske tijekom prošle godine evidentirano 3.102 namjernih prekida trudnoće, u Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježena su 144 takva slučaja prema prebivalištu žena. Istodobno je u Kliničkom bolničkom centru Split evidentirano 106 legalno induciranih pobačaja.

Riječ je o podacima koji otvaraju pitanje velikih regionalnih razlika, ali i pokazuju koliko je važno pravilno tumačiti službenu statistiku. Naime, kada se govori o ukupnom broju pobačaja, u njega nisu uključeni samo namjerni prekidi trudnoće, nego i spontani gubici trudnoće te druge medicinske dijagnoze.

Splitsko-dalmatinska županija ima gotovo 60 posto nižu stopu od državnog prosjeka

Prema izvješću HZJZ-a, prosječna stopa legalno induciranih pobačaja u Hrvatskoj tijekom 2025. godine iznosila je 393,1 na 100.000 žena generativne dobi.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji ta je stopa iznosila svega 158,3 na 100.000 žena, što je približno 60 posto manje od državnog prosjeka. Time se Splitsko-dalmatinska županija našla na posljednjem mjestu među hrvatskim županijama prema prijavljenoj stopi namjernih prekida trudnoće.

Drugu najnižu stopu imala je Dubrovačko-neretvanska županija, gdje je evidentirano 217 legalno induciranih pobačaja na 100.000 žena generativne dobi.

S druge strane, najviše stope zabilježene su u Međimurskoj županiji, čak 908 na 100.000 žena, te Karlovačkoj županiji, gdje je stopa iznosila 814,2.

Razlika između Splitsko-dalmatinske i Međimurske županije posebno je izražena. Prijavljena stopa namjernih prekida trudnoće u Međimurju bila je gotovo šest puta viša nego u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji evidentirano ukupno 739 pobačaja

Detaljniji pogled na podatke otkriva da je tijekom 2025. godine među ženama s prebivalištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji evidentirano ukupno 739 pobačaja svih vrsta.

Od tog broja, 144 slučaja odnose se na legalno inducirane pobačaje, odnosno namjerne prekide trudnoće. Istodobno je zabilježeno 180 spontanih pobačaja.

Najveći broj slučajeva, njih 350, evidentiran je u kategoriji ostalih abnormalnih produkata začeća. U tu kategoriju ubrajaju se, među ostalim, odumrlo jajašce i neostvareni pobačaj, poznat i kao missed abortion, kada dolazi do prestanka razvoja trudnoće.

Osim toga, evidentirano je 60 izvanmaterničnih trudnoća, dva slučaja hidatidozne mole, jedan ostali pobačaj i dva nespecificirana pobačaja. Upravo ta raspodjela pokazuje zašto je važno razlikovati ukupan broj pobačaja od broja namjernih prekida trudnoće.

Naime, od ukupno 739 evidentiranih slučajeva u Splitsko-dalmatinskoj županiji, legalno inducirani pobačaji činili su približno 19,5 posto. Preostalih 80,5 posto evidentirano je u drugim medicinskim kategorijama.

Drugim riječima, podatak o 739 pobačaja ne znači da je toliko žena odlučilo namjerno prekinuti trudnoću.

Što pokazuju podaci iz KBC-a Split?

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donosi i podatke o broju pobačaja prema zdravstvenim ustanovama. U Kliničkom bolničkom centru Split tijekom 2025. godine evidentirano je ukupno 757 pobačaja svih vrsta.

Od tog broja, 106 bilo je legalno induciranih pobačaja, odnosno približno 14 posto svih evidentiranih slučajeva u toj bolnici. Spontanih pobačaja bilo je 206, dok je 376 slučajeva svrstano u kategoriju ostalih abnormalnih produkata začeća.

Zabilježeno je i 65 izvanmaterničnih trudnoća, dva slučaja hidatidozne mole te po jedan ostali i nespecificirani pobačaj.

Zanimljivo je da je u KBC-u Split evidentirano više pobačaja svih vrsta nego među ženama s prebivalištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Podatak od 739 odnosi se na žene koje imaju prebivalište u Splitsko-dalmatinskoj županiji, neovisno o zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pobačaj evidentiran. S druge strane, brojka od 757 odnosi se na slučajeve evidentirane u KBC-u Split, bez obzira na to iz koje županije pacijentice dolaze.

Zbog toga se iz ovih podataka ne može zaključiti koliko je žena iz Splitsko-dalmatinske županije zahvat obavilo upravo u splitskoj bolnici, niti koliko ih je došlo iz drugih dijelova Hrvatske.

Kako stoje ostale dalmatinske županije?

Podaci HZJZ-a omogućuju i usporedbu Splitsko-dalmatinske županije s ostalim županijama na dalmatinskom području.

U Zadarskoj županiji tijekom 2025. godine evidentirano je ukupno 358 pobačaja svih vrsta, od čega 157 legalno induciranih i 21 spontani pobačaj.

U Šibensko-kninskoj županiji zabilježeno je ukupno 178 pobačaja, među kojima 84 legalno inducirana i 43 spontana.

Dubrovačko-neretvanska županija imala je ukupno 229 evidentiranih pobačaja, od čega 51 legalno inducirani i 27 spontanih.

Za usporedbu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji evidentirana su 144 legalno inducirana pobačaja.

U Hrvatskoj evidentirano više od osam tisuća pobačaja

Na nacionalnoj razini tijekom 2025. godine evidentirano je ukupno 8.545 pobačaja svih vrsta. Godinu ranije zabilježena su 8.033 slučaja, što znači da je ukupan broj porastao za 512, odnosno približno 6,4 posto.

Od ukupnog broja u 2025. godini, 3.102 slučaja odnosila su se na legalno inducirane pobačaje, što čini 36,3 posto. Spontanih pobačaja bilo je 1.746, odnosno 20,4 posto, dok je u ostalim kategorijama evidentirano 3.697 slučajeva.

U usporedbi s 2024. godinom, kada je evidentirano 2.828 namjernih prekida trudnoće, njihov broj povećao se za 274 slučaja. Stopa legalno induciranih pobačaja na 100.000 žena generativne dobi porasla je s 358,4 u 2024. na 393,1 u 2025. godini.

HZJZ pritom napominje da na ukupnu statistiku utječe i kvaliteta prijavljivanja podataka.

Tijekom 2025. putem individualnih prijava evidentirano je 6.746 pobačaja, dok je još 1.799 slučajeva pribrojeno na temelju podataka o hospitalizacijama jer za njih nisu dostavljene propisane individualne prijave.

Zbog toga pri tumačenju promjena u broju pobačaja treba uzeti u obzir i način evidentiranja, a ne samo razlike između pojedinih godina.

U kojoj dobi žene najčešće prekidaju trudnoću?

Nacionalni podaci otkrivaju i dobnu strukturu žena kod kojih je evidentiran legalno inducirani pobačaj.

Najveći udio, 41,7 posto, odnosi se na žene u dobi od 30 do 39 godina.

Slijedi dobna skupina od 20 do 29 godina, na koju otpada 40,9 posto svih legalno induciranih pobačaja. To znači da se više od 82 posto evidentiranih namjernih prekida trudnoće odnosi na žene između 20 i 39 godina.

Kada se promatraju dobno-specifične stope, najviša je zabilježena među ženama u dobi od 25 do 29 godina, a iznosila je 656,6 na 100.000 žena te dobne skupine. Nešto niža stopa, 648,4, zabilježena je među ženama od 30 do 34 godine.

Tijekom 2025. godine evidentirano je i 58 legalno induciranih pobačaja među maloljetnicama, odnosno djevojkama do 18. godine života. To predstavlja 1,9 posto ukupnog broja. Među djevojkama od navršenih 18 do 20 godina evidentirano je još 146 slučajeva.