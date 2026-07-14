U Hrvatskoj raste broj pobačaja, a procijepljenost djece pada na zabrinjavajuće razine

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove zdravstveno-statističke podatke koji pokazuju nekoliko zabrinjavajućih trendova. Tijekom prošle godine u Hrvatskoj je zabilježen porast broja rođene djece, ali i najveći broj legalno induciranih pobačaja u više od deset godina. Istodobno raste udio poroda carskim rezom, dok procijepljenost djece protiv zaraznih bolesti nastavlja padati.

Više rođene djece, ali i više pobačaja

Prema podacima HZJZ-a, tijekom prošle godine rođeno je 32.936 djece, što je 361 više nego godinu ranije.

Istodobno je obavljeno 3170 legalno induciranih pobačaja, najviše od 2012. godine. Najveći broj zahvata zabilježen je u KBC-u Zagreb, KBC-u Rijeka i Općoj bolnici Karlovac. S druge strane, u pojedinim bolnicama pobačaja gotovo nije bilo – u Požegi i Našicama nijedan, u Novoj Gradiški jedan, a u Kninu i Vinkovcima po dva.

Najviše žena koje su prekinule trudnoću bilo je u dobi između 30 i 39 godina, a dvije trećine njih već imaju jedno ili više djece.

U udruzi Hrabre sestre ističu kako iz samih brojki nije moguće zaključiti radi li se o većem broju neželjenih trudnoća ili se žene sve češće odlučuju zahvat obaviti u Hrvatskoj umjesto u inozemstvu.

Gotovo svaki treći porod završio carskim rezom

Nastavljen je i rast broja carskih rezova. Prošle godine izvedena su 9662 carska reza, što čini gotovo 30 posto svih poroda. Usporedbe radi, 2018. njihov je udio iznosio oko 24 posto.

Ginekologinja Jasenka Grujić objašnjava kako je riječ prvenstveno o medicinskim razlozima. Sve je više trudnica starije životne dobi i trudnoća praćenih kroničnim bolestima poput dijabetesa, hipertenzije ili pretilosti, a liječnici se, kada postoji i najmanji rizik za majku ili dijete, češće odlučuju za carski rez.

Rodilo je i sedam djevojčica mlađih od 15 godina

Statistika pokazuje i da je tijekom prošle godine rodilo sedam djevojaka mlađih od 15 godina, dok su tri djevojčice iste dobi imale legalno inducirani pobačaj.

U skupini djevojaka mlađih od 19 godina evidentirano je ukupno 206 legalnih pobačaja, više nego godinu prije.

Predstavnici udruge Hrabre sestre smatraju da bi broj neželjenih trudnoća bilo moguće smanjiti boljom seksualnom edukacijom te dostupnijom kontracepcijom.

Procijepljenost djece nastavlja padati

Podaci HZJZ-a pokazuju i nastavak pada procijepljenosti djece. Zakonski preporučeni prag od 95 posto dosegnut je jedino kod cjepiva protiv tuberkuloze koje se daje odmah nakon rođenja.

Kod svih ostalih cjepiva obuhvat je niži, a razlike među županijama vrlo su izražene. Posebno se izdvaja Dubrovačko-neretvanska županija, gdje je protiv difterije, tetanusa i hripavca primarno cijepljeno svega 58 posto djece, dok je u Krapinsko-zagorskoj županiji taj udio gotovo 98 posto.

Ni kod docjepljivanja rezultati nisu bolji. U cijeloj Hrvatskoj protiv difterije, tetanusa i hripavca docijepljeno je manje od 87 posto djece, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji tek 46 posto.

Stručnjaci upozoravaju na opasnost novih epidemija

Imunolog Zlatko Trobonjača upozorava da pad procijepljenosti povećava rizik od povratka bolesti koje su desetljećima bile pod kontrolom, prenosi 24sata.

Kao primjer navodi ospice, za koje je potrebno najmanje 95 posto procijepljenosti kako bi se održao kolektivni imunitet. U suprotnom nastaju područja s niskom procijepljenošću u kojima se zaraza može ponovno proširiti.

Dodaje i da je nepovjerenje prema cjepivima dodatno poraslo tijekom pandemije, kada su se antivakserske poruke proširile i na redovni program cijepljenja djece.