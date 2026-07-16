U Hrvatskoj postoji 15 plaža koje su ograđene, a na nekima se ulaz plaća

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dostavilo je Indexu popis 15 plaža koje su ograđene na temelju koncesija dodijeljenih prema ranijim propisima.

Na pet plaža s popisa ulaz se naplaćuje, dok je za plažu Straško na Pagu koncesionar obvezan ponuditi najmanje 250 dnevnih ulaznica za sve kategorije posjetitelja, dok je djeci ulaz besplatan.

Na popisu je i plaža Costabella u Rijeci, oko koje se posljednjih tjedana sukobljavaju Mostov saborski zastupnik Marin Miletić i ministar mora Oleg Butković.

Koncesija za Costabellu dodijeljena je tvrtki JTH Costabella 5. studenoga 2015. godine, za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Traje 30 godina, odnosno do 5. studenoga 2045. godine. Prema odgovoru Ministarstva, plaža se može ograditi, ali se ulaz ne smije naplaćivati.

Plaža Koversada - plaža naturističkog kampa, Vrsar, koncesionar Maistra d.d., koncesija dodijeljena 18.4.2013. na rok od 20 godina i traje do 18.04.2033. godine. Davatelj koncesije: Skupština Istarske županije.

Plaža Valalta - plaža naturističkog kampa, Rovinj, koncesionar Valalta d.o.o., koncesija dodijeljena 18.4.2013. na rok od 20 godina i traje do 18.04.2033. godine. Davatelj koncesije: Skupština Istarske županije.

Plaža Ulika - plaža naturističkog kampa, Poreč, koncesionar Plava Laguna d.d., koncesija dodijeljena 1.4.2014. na rok od 20 godina i traje do 31.12.2033. godine. Davatelj koncesije: Skupština Istarske županije

Plaža Lišanj, Novi Vinodolski, plaža ispred Hotela Lišanj, koncesionar Hotel Lišanj d.d. koncesija dodijeljena 17.3.2020. na rok od 20 godina i traje do 17.3.2040. godine. Plaža otvorena. Davatelj koncesije: Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Plaža Uvala Čikat, Mali Lošinj, dvije manje plaže ispod hotela Bellevue sa 5 zvjezdica, koncesionar Jadranka turizam d.o.o., koncesija dodijeljena 20.3.2015. na rok od 20 godina i traje do 20.03.2035. godine. Davatelj koncesije: Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Plaža ispred kampa Njivice, Općina Omišalj, koncesionar Hoteli Njivice d.o.o., koncesija dodijeljena 1.1.2014. na rok od 15 godina i traje do 1.1.2029. godine. Davatelj koncesije: Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Plaža FKK ispred kampa Konobe, Općina Punat, koncesionar Hoteli Punat d.d., koncesija dodijeljena 20.9.2022. na rok od 10 godina i traje do 20.9.2032. godine. Davatelj koncesije: Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Plaža Kostabela, Rijeka, koncesionar JTH Costabella d.o.o., koncesija dodijeljena 5.11.2015. na rok od 30 godina i traje do 5.11.2045. godine. S mogućnošću ograđivanja i bez mogućnosti naplate ulaza. Davatelj koncesije: Vlada Republike Hrvatske.

Plaža u uvali Gračina na k.č.10044 k.o. Tisno, koncesionar Hostin d.o.o., koncesija traje do 6.9.2026 godine. Davatelj koncesije: Županijska skupština Šibensko-kninske županije.

TN Crvena luka, Biograd na Moru, koncesionar Crvena Luka d.d. koncesija dodijeljena 10.9.2007. na rok od 20 godina i traje do 10.08.2027. godine. Ulaz se naplaćuje. Davatelj koncesije: Županijska skupština Zadarske županija.

Šimuni, otok Pag, koncesionar Kamp Šimuni d.o.o. koncesija dodijeljena 15.4.2008. na rok od 20 godina i traje do 15.04.2028. godine. Ulaz se naplaćuje. Davatelj koncesije: Županijska skupština Zadarske županije.

Plaža TN Punta Skala, Petrčane, koncesionar Punta Skala d.o.o. koncesija dodijeljena 2.6.2008. na rok od 20 godina i traje do 02.06.2028. godine. Ulaz se naplaćuje. Davatelj koncesije: Županijska skupština Zadarske županije.

TN Pine Beach, Pakoštane koncesionar Pine Beach d.d. koncesija dodijeljena 17.9.2007. na rok od 20 godina i traje do 17.09.2027. godine. Ulaz se naplaćuje. Davatelj koncesije: Županijska skupština Zadarske županije.

Plaža Starigrad ispred hotela ALAN. koncesionar Sunce hoteli d.d. koncesija dodijeljena 12.12.2019. na rok od 10 godina i traje do 12.12.2029. godine. Ulaz se naplaćuje. Davatelj koncesije: Županijska skupština Zadarske županije.

Plaža Straško, Grad Novalja, koncesionar Hadria d.o.o. koncesija dodijeljena 12.4.2017. na rok od 20 godina i traje do 12.4.2037. godine. Koncesionar se obvezuje imati u slobodnoj prodaji minimalno 250 dnevnih ulaznica za sve kategorije posjetitelja.

Ne naplaćuju se ulaznice djeci do 7 godina, osobama smanjene pokretljivosti ili s drugim oblicima invaliditeta. Davatelj koncesije: Županijska skupština Ličko-senjske županije.

Na pet plaža naplaćuje se ulaz, tvrdi ministarstvo

Prema popisu Ministarstva, ulaz naplaćuju na plažama turističkih naselja Crvena luka u Biogradu na Moru, Punta Skala u Petrčanima i Pine Beach u Pakoštanima, na plaži ispred hotela Alan u Starigradu te u kampu Šimuni na Pagu.

Na plaži Straško u Novalji koncesionar Hadria mora u slobodnoj prodaji imati najmanje 250 dnevnih ulaznica za sve kategorije posjetitelja.

Ulaz se ne naplaćuje djeci mlađoj od sedam godina te osobama smanjene pokretljivosti ili s drugim oblicima invaliditeta.

Na popisu su i plaže naturističkih kampova Koversada u Vrsaru, Valalta u Rovinju, Ulika u Poreču i Konobe u Puntu.

Tu su i dvije manje plaže ispod hotela Bellevue u uvali Čikat na Malom Lošinju, plaža ispred kampa Njivice u općini Omišalj te plaža u uvali Gračina u Tisnom.

Ministarstvo je navelo i plažu Lišanj ispred istoimenog hotela u Novom Vinodolskom, uz napomenu da je ona otvorena.

Ministarstvo: Costabella se može ograditi, ali ulaz se ne smije naplaćivati

Koncesija za riječku Costabellu jedina je s popisa koju je dodijelila hrvatska vlada. Ostale su dodijelile županijske skupštine.

Ministarstvo navodi da se Costabella može ograditi, ali bez prava naplate ulaza. Miletić, koji je u nekoliko navrata prerezao lance i lokote na ulazu prema plaži, tvrdi da koncesionar građanima ne smije potpuno onemogućiti pristup.

Miletić i riječka gradska vijećnica Mosta Petra Mandić ovog su tjedna predstavili očitovanje Ministarstva iz svibnja 2023. godine. Tvrde da iz tog dokumenta proizlazi kako mogućnost potpunog isključenja građana mora biti predviđena prostornim planom, natječajnom dokumentacijom, odlukom i ugovorom o koncesiji te da u slučaju Costabelle ti uvjeti nisu ispunjeni.

"Ovo je dokaz da Butković laže hrvatskim građanima", rekao je Miletić. Butković tvrdi suprotno. Rekao je da je ograđivanje bilo dopušteno prema zakonu koji je vrijedio u vrijeme dodjele koncesije te da se stečena prava koncesionara ne mogu naknadno ukidati.

Miletića je optužio za populizam i podsjetio da nije glasao za novi Zakon o pomorskom dobru, kojim je zabranjeno sklapanje novih koncesija koje omogućuju ograđivanje i naplatu ulaza.

Hilton: Miletićevo rezanje lokota je neprihvatljivo

Iz JTH Costabelle, tvrtke koja upravlja hotelom i plažom, ranije su poručili da je ograđivanje u potpunosti zakonito i u skladu s ugovorom o koncesiji. Pozvali su se na odluku Vlade iz 2015. godine, prema kojoj je koncesija dodijeljena uz mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza.

Naveli su da su ispunili sve uvjete, izgradili plažu i ishodili pravomoćnu uporabnu dozvolu te da su svi nadzori prije otvaranja prošli bez primjedbi. Tvrde i da postojeće pravo na ograđivanje vrijedi do isteka koncesije u studenome 2045. godine.

Miletićeve akcije rezanja lokota nazvali su neprihvatljivima te ga optužili za pogrešno tumačenje zakona, obmanjivanje javnosti, nanošenje materijalne i reputacijske štete te zlouporabu saborskog imuniteta.

Stari ugovori vrijede do isteka koncesija

Ministarstvo u odgovoru Indexu navodi da je prema starom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama bilo moguće ograditi plažu, s naplatom ulaza ili bez nje, ako je to bilo predviđeno dokumentacijom i ugovorom o koncesiji.

Novi zakon stupio je na snagu 29. srpnja 2023. godine. Njime je propisano da lokalna vlast ili koncesionar koji upravlja javnom morskom plažom ne smije ograditi plažu, ograničiti pristup niti naplaćivati ulaz. Međutim, ugovori sklopljeni prije stupanja novog zakona na snagu ostaju vrijediti do isteka razdoblja na koje su sklopljeni.

"U konkretnom slučaju radi se o stečenim pravima koncesionara. Odredbe novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ne mogu se retroaktivno primjenjivati na važeće ugovore o koncesijama", odgovorilo je Ministarstvo.

Najdulje će vrijediti koncesija za Costabellu, sve do studenoga 2045. godine. Koncesija za plažu u uvali Gračina u Tisnom istječe prva, 6. rujna ove godine.

Borik se može ograditi, ali koncesionar to ne čini

Ministarstvo je navelo i da je Zadarska županija tvrtki Borik dodijelila koncesiju za istoimenu plažu u Zadru, uz mogućnost ograđivanja i naplate ulaza.

Koncesionar, međutim, ne koristi tu mogućnost pa plaža Borik nije uvrštena među 15 ograđenih plaža. Koncesija traje do 15. rujna 2031. godine.

Ugovori o koncesijama mogu se mijenjati u postupku propisanom Zakonom o koncesijama, navodi Ministarstvo. Nadzor nad izvršavanjem obveza koncesionara provode davatelj koncesije i inspektor pomorskog dobra.