U Hrvatskoj otkriven niz napada na gej muškarce: Namame ih preko aplikacije za upoznavanje, pa brutalno pretuku i opljačkaju

Uvijek je isti princip mamljenja. Maloljetnici ili mlade adolescentne osobe su preko aplikacije Grindr navukli gej muškarce na neko javno mjesto i onda su na prevaru te osobe zaskočili, piše Dnevnik.

Na aplikaciji za upoznavanje Grindr koja okuplja queer populaciju pretvaraju se da žele susret, dogovore mjesto, gdje po dolasku više mlađih muških osoba zaskoči žrtvu, vrijeđa je, brutalno fizički napada i pljačka.

Riječ je o najvećem porastu zločina iz mržnje prema gej muškarcima u posljednjih desetak godina, tvrde iz organizacije Zagreb Pride.

"Upoznati smo s oko 15 slučajeva takvih klopki", kaže Ivan Adam Šestan, izvršni koordinator Zagreb Pride-a. "To bi obično bila skupina mladića od kojih bi jedan prišao žrtvi, upoznao se sa žrtvom te bi onda ostatak njih skočili. Obično uzeli mobitel, novčanik i ostale predmete koje su smatrali da su vrijedni.

Ovih dana jedan je takav slučaj dobio sudski epilog. Osmorica srednjoškolaca između 16 i 18 godina priznali su krivnju za premlaćivanje i potkradanje žrtava. Međutim te žrtve nisu one koje su se javile organizaciji Zagreb Pride, kaže Šestan. Tek dva od ukupno15 njima poznatih slučajeva prijavljeni su policiji.

"Žrtve se obično većinski javljaju nama, baš iz tog nekog straha od autanja od policije, jer ne znaju možda kako će policija reagirati. I često žrtve isto govore da nemaju povjerenja da će se od te prijave policiji išta korisno dogoditi", kaže Šestan.

Radikalizacija i brutalizacija

Homofobija i transfobija su raširene u hrvatskom društvu, potvrđuje Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova "Moram reći da se određeni broj nasilja, fizičkog nasilja ili nekih drugih vidova nasilja, u dovoljnoj mjeri ne prijavljuje, ostaje u sivoj zoni, iz straha od daljnje viktimizacije i od nepovjerenja u rad institucija".

Tako u ured pravobraniteljice na godinu stiže 40 do 50 pritužbi na netrpeljivost prema LGBTIQ skupini, počevši od diskriminacije pa sve do nasilja. 2025., u odnosu na 2024. bilježe porast od 34 posto, međutim ako se promatra 2024. u odnosu na 2023., bilo je manje takvih pritužbi.

"Ne možemo govoriti o nekakvim trendovima konstantnog porasta. Možemo govoriti o brutalizaciji", napominje Ljubičić.

Sve se ovo događa paralelno s radikalizacijom homofobnih stavova među srednjoškolcima. Istraživanje Instituta za društvene znanosti o političkim kompetencijama učenika završnih razreda srednje škole, bavilo se i pitanjem prihvaćanja homoseksualnosti.

"Mi vidimo određene pomake u negativnom smjeru", kaže Jelena Matić Bojić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. "U smjeru koji je nedemokratski i kojeg ne bismo očekivali, obzirom na naše neko kolektivno opredjeljenje da idemo u smjeru toga da imamo jednaka prava i slobode kao građani. Veći su postoci onih koji se zapravo oko ovoga jasno izjašnjavaju kao, pa reći ću iskreno i otvoreno, homofobni".

Tako čak polovica učenika smatra da je homoseksualnost vrsta poremećaja ili bolesti (51,3 %) te da bi gej ljudima trebalo zabraniti javne istupe jer time loše utječu na mlade (41,9 %). Više od 60 posto smatra da se homoseksualna orijentacija ne bi trebala isticati u javnosti (63,3 %). Njih više od 40 posto tvrdi da im nije svejedno koje su seksualne orijentacije njihovi prijatelji (41,7 %).

Bend ŽEN

Diskriminaciju i nasilje doživjele su članice grupe ŽEN, javno deklarirane lezbijke, kada su prošle godine trebale održati koncert u Slavonskom Brodu na dječjoj književnoj i kulturnoj manifestaciji "U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić". Tada su dva lokalna portala objavila huškačke tekstove u kojima su pozivali na otkazivanje koncerta zbog njihove spolne orijentacije i rodnog identiteta, što je izazvalo gomilu negativnih komentara, pogotovo na internetu. Usprkos pritisku, glazbenice grupe ŽEN koncert su ipak održale, ali na drugoj lokaciji.

"Odmah nakon koncerta su nam prišli deseci mladih ljudi iz Slavonskog Broda, neki vjerojatno i maloljetni, a neki stariji punoljetnici, koji su nam se zahvalili što smo održale koncert i što smo došle", rekla je Sara Ercegović, članica benda.

"U svakom gradu, u svakom selu žive ljudi koji su gej, koji su općenito pripadnici LGBT populacije i koji se vrlo često osjećaju jako usamljeno, nesigurno i neslobodno. Zato je bilo bitno da ipak odsviramo taj koncert i da im damo snagu" naglasila je.

Nasilje i diskriminacija, uz porast homofobnih stavova, sve su ovo znakovi koji se ne smiju zanemarivati.

"To počinje od škole, od najmlađe dobi. Odgojno-obrazovni sustav isto bi trebao imati i građanski odgoj i seksualni odgoj, a i svi ovi ostali predmeti međupredmetno bi trebali raditi na tome da odgajaju bolje građane", tvrdi Daniel Martinović, predsjednik udruge Dugine obitelji.

"Nepojmljivo mi je da su mladi ljudi danas, po pitanju autanja i straha, u vrlo sličnoj poziciji u kojoj smo bili i mi i mnogi naši prijatelji prije 20 i više godina. Neshvatljivo mi je zašto je to tako, zato što stvarno osoba svojom seksualnom orijentacijom ne dira nikoga, nikome ne čini nikakvo zlo i ne utječe na živote drugih ljudi", naglasila je članica benda ŽEN.

Civilizacijski i demokratski dosezi vrlo brzo mogu biti narušeni, a normalizacija mržnje i netrpeljivosti usmjerenih prema queer zajednici, kao i nepoštivanje njihovih ljudskih prava, ne nanosi štetu samo toj skupini, već djeluju destabilizirajuće prema cijelom društvu, zaključuje reporterka Provjerenog Ana Trcol.