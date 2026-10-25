U Hrvatskoj nestao osmogodišnji dječak: Policija moli građane za pomoć

U Osijeku je nestao osmogodišnji Theo Vujičić, čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak, 19. listopada. Riječ je o hrvatskom državljaninu s prebivalištem u Vukovaru i boravištem u Osijeku, a njegov je nestanak evidentiran u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.

Prema dostupnim informacijama, dječak je visok oko 140 centimetara, vitke je građe te ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka na sebi je imao jaknu, sivi donji dio trenirke i sive tenisice.

Policija njegov nestanak vodi kao samovoljno udaljenje, a za slučaj je nadležna Policijska uprava osječko-baranjska.

Iz policije pozivaju sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom dječaku da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili informacije dostave putem elektroničke pošte na adresu nestali@nestali.hr.