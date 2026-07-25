U Hrvatskoj nedostaje čak 7.000 odgojitelja

Posljednjih godina samo je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti izgrađeno ili dograđeno 500 dječjih vrtića u Hrvatskoj. No, mnoge sredine muče se sa zapošljavanjem stručnog kadra. Trenutačno nam nedostaje oko 7 tisuća odgojitelja. Upisne kvote na fakultetima, upozoravaju upućeni, ne prate potrebe na tržištu rada.

Novi vrtić krasi Predavac, jedno od rijetkih sela s rastućim natalitetom u bjelovarskom kraju. Roditelji su oduševljeni. Iz privremenog smještaja djeca se sele u veći vrtić sa 60 mjesta, a time će se smanjiti i lista čekanja u Matičnome vrtiću u Rovišću, piše HRT.

- Ima, ima djece, bit će više mjesta, tako da dobro da je napravljen ovaj vrtić, kaže Ružica Marković-Antolčić iz Predavca.

- Meni kao zaposlenom roditelju jako puno znači, znam da dijete kvalitetno provodi svoje vrijeme, a opet mi je blizu da u svakom trenu mogu doći po nju, dodaje Maja Došen iz Prekobrda.

No, još će morati pričekati otvaranje vrtića. Na prvi natječaj za zapošljavanje 7 odgojitelja nije se javio nitko stručan, pa ga moraju ponoviti.

- Kad se pogleda ovaj prostor, kad se vidi kakvi su ovi uvjeti, siguran sam da će se na sljedećem natječaju javiti odgojitelji, ističe načelnik općine Rovišće Slavko Prišćan.

U vrtiću smatraju da su upisne kvote za odgojitelje premale s obzirom na to da ih u našoj zemlji nedostaje oko 7 tisuća.

- Iz sustava NPO-a je izgrađeno u posljednje tri godine preko 200 dječjih vrtića, prije svih tih izgradnji je postojao nedostatak odgojitelja, pričalo se o 5-6 tisuća odgojitelja, napominje predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Palčica" u Rovišću Sanja Horvat.

-Rješenja od strane države nisu pokrenuta. Moje osobno mišljenje, pa i neke kolegice se slažu, bilo bi dobro vratiti onu četverogodišnju srednju školu za odgojitelje, pa bismo imali bazu, predlaže ravnateljica Dječjeg vrtića "Palčica" Kristina Manjkac.

U susjednoj općini Kapela, svoj prvi vrtić nedavno su otvorili u selu Novi Skucani. Dva su natječaja trebala biti raspisana da zaposle 7 odgojiteljica, piše HRT.

- Mi imamo tu prednost što smo jako blizu grada Bjelovara, ali mislim da, koliko kadra nema, da je prvenstveno problem nepoštivanje pedagoškog standarda i plaće, zaključuje načelnik općine Kapela Danijel Kovačec.

Stoga upravo što boljim uvjetima žele privući deficitarni kadar. A da su novi vrtići veoma opravdane investicije, svjedoči i činjenica da se u sela oko Bjelovara doseljava sve više mladih obitelji.