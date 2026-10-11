"U Hrvatskoj mafija ima državu! Uništit će Dalmaciju i Jadran, a mi ćemo nestati kao narod"

Ekološki aktivist Vjeran Piršić gostovao je u nedjelju u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2", gdje je govorio o brojnim ekološkim problemima u Hrvatskoj, od opasnog otpada i divljih odlagališta do velikih investicijskih projekata za koje smatra da ugrožavaju prostor i budućnost lokalnog stanovništva. Njegove poruke bile su posebno oštre kada je govorio o interesima velikih investitora, uništavanju poljoprivrede i opasnosti od daljnje devastacije hrvatske obale.

"U Hrvatskoj mafija ima državu"

Piršić je upozorio da se Hrvatska, prema njegovu mišljenju, sve više podređuje interesima velikih projekata, dok mali proizvođači i lokalno stanovništvo ostaju u drugom planu. "Svaka država ima mafiju. U Hrvatskoj mafija ima državu", izjavio je u emisiji. Posebno je kritizirao planove za velike investicijske zahvate i postavio pitanje kome takav razvoj zapravo koristi.

Govoreći o stanju u hrvatskoj poljoprivredi, ustvrdio je da su unatoč velikim ulaganjima rezultati porazni. Pritom je upozorio da bi se sličan scenarij mogao dogoditi i na hrvatskoj obali. Prema njegovim riječima, Dalmaciji i Jadranu prijeti daljnja devastacija zbog velikih turističkih projekata, zauzimanja prostora i razvoja koji, smatra, ne vodi dovoljno računa o interesima lokalnih zajednica. Piršić je iznio i pesimističnu procjenu hrvatske budućnosti, upozorivši da bi nastavak takvih trendova, zajedno s demografskim padom, mogao ozbiljno ugroziti opstanak stanovništva.

O Vranjicu: "To je dno dna, tamo sam plakao"

Kako donosi HRT, jedan od primjera koje je Piršić posebno izdvojio bio je Vranjic kod Splita, gdje se godinama upozorava na problem azbestnog otpada i posljedice nekadašnje industrijske proizvodnje. "Vranjic je zlo zla. To je dno dna. Ja sam plakao tamo puno puta", kazao je. Prisjetio se i slučaja aktivista Grge Mandića, koji je pokušao zaustaviti prijevoz opasnog otpada, a kojeg je, prema Piršićevim riječima, policija privela.

Posebno ga je pogodio slab odaziv građana na prosvjede protiv onečišćenja, što je usporedio s masovnim okupljanjima na nogometnim događajima. Kao primjer naveo je slavlje tisuća Splićana na Poljudu povodom dolaska Nike Kranjčara iz Dinama u Hajduk, dok se istodobno tek nekolicina građana aktivno bavila problemima opasnog otpada.

"Građani su lobotomizirani nogometom i sapunicama"

Piršić smatra da hrvatsko društvo nedovoljno reagira na probleme koji dugoročno utječu na zdravlje i kvalitetu života. Odgovornost za takvo stanje dijelom pripisuje i medijima, za koje smatra da previše prostora posvećuju zabavnim sadržajima, dok ozbiljni društveni i ekološki problemi ostaju u sjeni. Ocijenio je da su građani zaokupljeni nogometom, televizijskim serijama i reality programima, dok se istodobno zanemaruju pitanja zaštite okoliša i budućnosti zemlje. Naglasio je da nema ništa protiv nogometa ni Hajduka, ali smatra da je problem u nesrazmjeru između interesa javnosti za zabavu i pitanja koja izravno utječu na ljudsko zdravlje.

Upozorio i na 35.000 tona opasnog otpada

Jedna od važnih tema razgovora bio je i problem otpada na području Gospića. Piršić je govorio o približno 35.000 tona otpada te predstavio prijedlog njegova privremenog premještanja na područje Udbine, nakon čega bi se provele separacija i daljnja obrada. Pojasnio je da je do takvog prijedloga došao nakon savjetovanja sa stručnjacima iz Švedske. Kritizirao je i ideju da su spalionice univerzalno rješenje problema otpada, upozorivši da nakon spaljivanja ostaju pepeo i drugi ostaci koje također treba odgovarajuće zbrinuti. Smatra da je ključ u kvalitetnom sustavu gospodarenja otpadom, razvrstavanju i smanjenju nepotrebne potrošnje.

"Možda je došlo vrijeme da se probudimo"

Govoreći o budućnosti Hrvatske, Piršić je naglasio važnost obrazovanja mladih, odgovornijeg odnosa prema prirodnim resursima i većeg angažmana građana. Posebno je istaknuo potrebu očuvanja vode, zemlje i prostora za buduće generacije. Na pitanje postoji li nada za Hrvatsku, podsjetio je na povijesna razdoblja nacionalnog buđenja i poručio da je možda ponovno došlo vrijeme za snažniji građanski angažman. Zaključno je upozorio da bi društvo trebalo više pozornosti posvetiti stvarnim životnim problemima, umjesto da mu u središtu interesa budu isključivo sport i zabava.