U Hrvatskoj kronično nedostaje dimnjačara: Općina osnovala vlastitu tvrtku, jedva pronašli jednog radnika

U Hrvatskoj je sve češće nemoguća misija pronaći i radnike. Iako nam se zima sad čini daleko, vrijeme je za provjeru dimnjaka. Da bi to mogli realizirati, zbog kroničnog nedostatka radnika, Općina Viškovo morala je osnovati vlastitu tvrtku. Nakon niza propalih natječaja, jedva su uspjeli zaposliti jednog dimnjačara, piše HRT.

Na vrhuncu toplinskog vala zima se čini prilično daleko, no sada je pravo vrijeme za provjeru ispravnosti dimnjaka i dimovodnih sustava. Kako bi svojim građanima osigurala kontinuiranu i kvalitetnu uslugu, općina Viškovo, nakon što nije mogla osigurati novog koncesionara jer se na natječaje nitko nije javio, osnovala je vlastitu dimnjačarsku službu. Uz velike napore zaposlili su majstora dimnjačara.

Nedostatak kvalificiranih dimnjačara u Hrvatskoj već godinama predstavlja velik problem. Posebno za građane na Kvarneru. No, u općini Viškovo više nemaju tih briga.

- Ovo je vela stvar za građane, za stanovništvo jer silnih problema smo imali, godinama praktički nisi mogao do dimnjačara doći, kazao je Vinko Širola iz Viškova.

Sada, u kratkom roku, na pozive građana odaziva se dimnjačar Siniša Crnković, zaposlenik Komunalnog društva Viškovo, koji ovih dana ima posla preko glave.

- Uglavnom, obavezna je kontrola, ima dosta još ljudi koji ni ne znaju, još uvijek čiste sami, ali bilo bi pametno zvati ovlaštenog dimnjačara da to obavi, rekao je Crnković.

Dimnjačar će pregledati i očistiti dimnjak. Uz pomoć specijalizirane opreme možda i otkriti oštećenja koja nisu vidljiva golim okom i time spriječiti nakupljanje ugljičnog monoksida te prevenirati požar.

- Kad ljudi imaju vlažna drva, zatvaraju puno zraka na pećima, onda se napravi smola, a u zadnje vrijeme je bilo i dosta pčela, stršljena po dimnjacima tako da na sve naletimo, govori Crnković.

Od uspostave dimnjačarske službe, u godinu dana, u Viškovu je pregledano i očišćeno oko 800 dimnjaka, a svakom korisniku usluge izdan službeni nalaz.

- Za sve narudžbe i dogovore za čišćenje dimnjaka do 1. rujna garantiramo cijenu po važećem cjeniku. Kasnije će ići male korekcije pa pozivamo ljude da se na vrijeme jave, objašnjava direktorica KD-a Viškovo, Sandra Sušanj.

Tisuće dimnjaka i samo jedan dimnjačar. No, prije početka sezone grijanja stići se pojačanje - dimnjačarka s višegodišnjim iskustvom, a komunalno društvo planira i dio svojih zaposlenika educirati za širenje dimnjačarske službe za potrebe 16 tisuća stanovnika Viškova.