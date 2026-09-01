U Hrvatskoj godišnje od raka oboli oko stotinu djece: Najčešće se dijagnosticira leukemija

Rujan je mjesec podizanja svijesti o raku u dječjoj dobi, bolesti od koje svake godine u svijetu oboli oko 400.000 djece i adolescenata. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj je od 2019. do 2023. godine godišnje u prosjeku obolijevalo oko stotinu djece mlađe od 15 godina.

Posljednji podaci Registra za rak pokazuju da je tijekom 2023. godine maligna bolest dijagnosticirana kod 97 djece, dok je u 2024. od malignih bolesti preminulo desetero djece.

Simptomi mogu nalikovati drugim bolestima

Cilj obilježavanja rujna je upozoriti javnost na važnost ranog prepoznavanja simptoma te pravodobne dijagnoze i liječenja. Simbol raka u dječjoj dobi je zlatna vrpca, koja predstavlja vrijednost i snagu oboljele djece.

Iz HZJZ-a upozoravaju da simptomi raka kod djece često nisu specifični te mogu nalikovati znakovima znatno češćih bolesti. Njihova pojava ne znači nužno da dijete ima rak, no ako tegobe traju ili se pogoršavaju, potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Dječji rak najčešće nema poznat uzrok, a nastaje zbog genetskih promjena u stanicama. Oko deset posto slučajeva povezano je s nasljednim genetskim čimbenicima.

Više od 80 posto djece može se izliječiti

Budući da se rak u dječjoj dobi uglavnom ne može spriječiti, ključni su rano otkrivanje, točna dijagnoza i što brži početak odgovarajućeg liječenja. Terapija može uključivati kemoterapiju, operativno liječenje i radioterapiju.

Zahvaljujući suvremenim metodama liječenja, u razvijenim zemljama izliječi se više od 80 posto oboljele djece. U zemljama s nižim prihodima taj je udio manji od 30 posto, ponajprije zbog kasne dijagnoze i otežanog pristupa liječenju.

U Hrvatskoj od raka godišnje u prosjeku oboli 55 dječaka i 45 djevojčica mlađih od 15 godina. U otprilike trećini slučajeva riječ je o leukemiji, nakon koje slijede tumori mozga i Hodgkinov limfom. Kod adolescenata od 15 do 19 godina češće se pojavljuju limfomi te rak štitnjače, testisa i kostiju.