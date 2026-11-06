U Hrvacama zaustavljen pijani vozač: Napuhao 1,71 promil, sud ga poslao u zatvor

Policijski službenici Policijske postaje Sinj u četvrtak, 5. studenoga, oko 0.10 sati zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 50-godišnji muškarac.

Tijekom nadzora prometa vozač je alkotestiran, a izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,71 promil.

Policija je također utvrdila da tijekom vožnje kod sebe nije imao vozačku dozvolu.

Policija tražila 30 dana zatvora

Daljnjim provjerama utvrđeno je da je muškarac već ranije pravomoćno kažnjavan zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.

Zbog ponavljanja prometnih prekršaja uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud.

Policija je predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana te zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga proglasio krivim

Nakon provedenog postupka sud je 50-godišnjaka proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana.

Uz zatvorsku kaznu izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od četiri mjeseca.