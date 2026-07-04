U hrpi otpada pronašli ručnu bombu, pozvana policija

Jučer, 3. srpnja u prijepodnevnim satima, u mjestu Rušani, djelatnici trgovačkog društva u hrpi otpadnog materijala uočili su PVC kutiju za koju su posumnjali da sadrži eksplozivno sredstvo te su o događaju obavijestili policiju, priopćila je PU virovitičko-podravska.

Dolaskom policijskih službenika na mjestu događaja utvrđeno je da se radi o neeksplodiranoj ručnoj bombi M-75 u originalnoj ambalaži.

Mjesto pronalaska je osigurano do dolaska policijskog službenika protueksplozijske zaštite, koji je eksplozivno sredstvo preuzeo na siguran način.

Policija upozorava građane da u slučaju pronalaska predmeta koji nalikuju na minsko - eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja niti da ih diraju, već da odmah obavijeste policiju.

Građani, pronađena minsko - eksplozivna sredstva nemojte dirati! Zbog moguće opasnosti od aktiviranja i ugrožavanja sigurnosti, nikada ih nemojte sami donositi u policijsku postaju. O pronalasku obavijestite policiju pozivom na broj 192.

Na mjesto događaja izići će policijski službenik protueksplozijske zaštite koji će predmet preuzeti i ukloniti na siguran način.