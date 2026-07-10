U Hajduku napravili pogrešku na dresu novog pojačanja. Pogledajte što su odlučili napraviti

U Hajduku su na društvenim mrežama podijelili simpatičnu situaciju vezanu uz novo pojačanje Dalissona. Na dresu je, naime, došlo do pogreške u ispisu prezimena pa je umjesto "Dalisson" stajalo "Dallison".

Iz splitskog kluba sve su okrenuli na šalu, poručivši kako takav rasplet nije bio planiran, ali da će upravo zbog pogreške dres postati jedinstven primjerak.

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"Dalisson ili Dallison, jedno je sigurno – ovaj dres bit će unikatan", objavili su iz Hajduka.

Posebnu vrijednost dres će dobiti i kroz humanitarnu akciju. Klub je najavio kako će jedinstveni primjerak biti ponuđen na dobrotvornoj aukciji, a sav prihod bit će doniran udruzi Bilo srce.