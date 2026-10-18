U Gradskom kotaru Gripe održana podrška djeci u razumijevanju školskog gradiva

U prostoru Gradskog kotara Gripe u Splitu u subotu, 17. listopada 2026. godine, od 10:00 do 12:00 sati, održana je još jedna aktivnost podrške djeci u razumijevanju školskog gradiva u organizaciji ANA – udruge za pomoć djeci i obiteljima.

Aktivnost je održala Antonija Bešlić, koja je tijekom susreta bila na raspolaganju djeci kojoj je trebalo dodatno pojašnjenje gradiva, pomoć u rješavanju zadataka ili podrška u savladavanju školskih obveza.

Individualna podrška i učenje bez pritiska

Cilj aktivnosti bio je djeci omogućiti mirno i poticajno okruženje u kojem mogu postaviti pitanje, ponovno proći dio gradiva koji im nije jasan te dobiti dodatno objašnjenje prilagođeno njihovim potrebama.

Poseban naglasak stavljen je na strpljenje, individualni pristup i stvaranje osjećaja sigurnosti kako bi djeca lakše razvijala samopouzdanje i pozitivniji odnos prema učenju.

Melani Duga: „Djeca trebaju znati da mogu zatražiti pomoć“

Melani Duga, ovlaštena osoba Udruge ANA, istaknula je važnost kontinuirane podrške djeci tijekom školske godine.

„Važno nam je da djeca znaju da ne moraju ostati sama kada nešto u gradivu ne razumiju. Ponekad je potrebno samo malo više vremena, drugačije objašnjenje i osoba koja će strpljivo raditi s djetetom. Upravo takvu podršku želimo pružati kroz naše aktivnosti. Zahvaljujemo Antoniji Bešlić na radu s djecom i svima koji omogućuju da program u Splitu ima svoj kontinuitet“, poručila je Melani Duga.

Nastavak programa „Dajmo im šansu“

Aktivnost je dio programa „Dajmo im šansu“, kroz koji Udruga ANA djeci i obiteljima pruža dodatnu podršku u učenju, razumijevanju školskog gradiva i razvoju sigurnosti u vlastite sposobnosti.

Udruga ANA posebno zahvaljuje Splitsko-dalmatinskoj županiji na podršci programu „Dajmo im šansu“, čime se omogućuje nastavak aktivnosti usmjerenih djeci i obiteljima na području Splita.