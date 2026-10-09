U Gradskoj galeriji Sikirica otvorena zanimljiva izložba; Mediteran nije samo more i obala, Mediteran je i Sinj, Imotski, Trilj…

U srijedu je u Gradskoj galeriji Sikirica u Sinju otvorena izložba ‘promišljanja vrijedna’, i to na uvijek aktualnu temu. Kako gledamo na Mediteran danas, što je uopće za nas Mediteran i kakva nam se budućnost svima skupa sprema, samo su neka od pitanja koja su umjetnici koji sudjeluju u projektu ‘Mediteran 2035: iduće poglavlje’ svojim radovima otvorili. Istraživačko-izložbeni projekt provodi inače splitska udruga Nomad Art u suradnji s HULU Split, a riječ je o drugoj godini provedbe, i prvom gostovanju u viteškom gradu!

Kako je već u najavi događaja istaknuto, suradnjom i gostovanjem Sinju želi se naglasiti ono što se često zaboravlja i/ili ignorira, činjenica da Mediteran nisu isključivo gradovi i prostori na obali, nego da mediteranski identitet baštini i unutrašnjost. Prostor Dalmatinske zagore, gradova poput Sinja, Imotskog, Drniša, također su dio Mediterana i njihovi su urbani identiteti kroz povijest oblikovani podjednako utjecajem Mediterana (zapada) kao i orijentalnim impulsima koji su pristizali s istoka. Izložbu je kao voditeljica projekta ispred Nomad Arta otvorila Mirela Jusupović koja je izrazila iznimno zadovoljstvo prilikom da se projekt predstavi i sinjskoj publici i lokalnoj zajednici koja često ni sama nije svjesna svog mediteranskog identiteta, dok je kustosica izložbe Ana Bratić posjetiteljima predstavila izložbenu koncepciju i slojevitost teme i umjetničkih interpretacija. Sve prisutne je ispred Gradske galerije Sikirica pozdravila ravnateljica dr. sc. Dragana Modrić.

Izložba obuhvaća radove desetero autora – Goran Radošević, Dina Milovčić i Franka Tretinjak (NJI3), Petar Reić i Andrea Majica, Ivan Svaguša, Luka Duplančić, Lucija Bužaničić, Vjeran i Vibor Juhas – koji kroz različite medije i formate, crteže, animacije, grafike, ilustracije i objekte, nude svoju viziju budućnosti, promišljanje i interpretaciju vlastitog shvaćanja i doživljaja Mediterana.

Izložba ostaje otvorena do 21. listopada i moći se pogledati u radno vrijeme Galerije, a za vrijeme trajanja izložbe radovi odabranih autora/ica moći će se i kupiti po promotivnim cijenama. Projekt ‘Mediteran 2035: iduće poglavlje‘ financiran je sredstvima Zaklade „Kultura nova“ i Grada Splita.