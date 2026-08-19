U Glavicama kod Sinja zapaljen Mercedes: Policija uhitila 25-godišnjaka, vozilo potpuno izgorjelo

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje požara u kojem je početkom kolovoza na području Glavica kod Sinja potpuno izgorio osobni automobil.

Zbog sumnje da je izazvao požar uhićen je 25-godišnji muškarac. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 5. kolovoza oko 5 sati ispred obiteljske kuće zapaljivom tekućinom izazvao požar na parkiranom Mercedesu.

Vozilo je u požaru u potpunosti izgorjelo.

Policija sumnja da je 25-godišnjak počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.