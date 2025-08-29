U Galeriji umjetnina otvara se izložba Petra Vranjkovića: „source–archive B/FA–A(SA/EMS)“

U četvrtak, 4. rujna u 20 sati, u splitskoj Galeriji umjetnina otvara se izložba „source–archive B/FA–A(SA/EMS)“ mladog transmedijskog umjetnika i istraživača Petra Vranjkovića. Rad se temelji na predmetu nepoznatog podrijetla koji je u jednom trenutku dospio u umjetnikov posjed, a upravo taj „nevažni“ artefakt poslužio je kao polazište za stvaranje novog umjetničkog arhiva.

Tapiserije i artefakti kao novi narativ

Postav čine tri velike tapiserije i tri manja predmeta – jedan iz privatne zbirke umjetnika, a druga dva iz fundusa Etnografskog muzeja u Splitu. Na tapiserijama su prikazani upravo ti artefakti, a njihov format koristi se kao pripovjedački medij kroz koji Vranjković propituje ulogu arhiva i otvara prostor za spekulativne interpretacije.

Središnji artefakt je kameni predmet veličine šake u kojem su urezani oblici nalik oku i ustima, a koji, prema umjetnikovoj interpretaciji, podsjeća na ribu ili pticu. Vranjković ga je unio i u digitalnu bazu source–archive.com, kojom gradi vlastiti arhiv predmeta što u institucionalnim zbirkama često ostaju nezapaženi.

Kritika arhiva i utopijski potencijal

Umjetnik se u svom radu nadovezuje na teorije Michela Foucaulta o arhivu kao mjestu moći, ali i na novije pristupe poput kvir arhivistike Ann Cvetkovich i koncepte efemernog kao dokaza koje je razvio José Esteban Muñoz. Time arhivu suprotstavlja afekte, efemerne predmete i osobne interpretacije, ističući kako upravo marginalizirani i „beznačajni“ predmeti mogu nositi vrijedne narative.

„Izložbom želim otvoriti prostor u kojem arhiv nije isključivo institucionalni poredak, već i prostor imaginacije i utopijskih mogućnosti“, ističe Vranjković.

Umjetnik i kontekst

Petar Vranjković (1997.) diplomirao je na Odsjeku za animirani film i nove medije ALU u Zagrebu. U svom radu koristi arhivsku građu, fotografiju, video i dizajn, a do sada je izlagao u Garaži Kamba, Zbirci Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter te u Galeriji Miroslav Kraljević. Sudjelovao je i na Splitskom salonu te Salonu mladih u Zagrebu.

Organizacija i trajanje izložbe

Izložba se realizira u okviru programskog pravca qIZLOŽBE kolektiva queerANarchive u suradnji s Galerijom umjetnina. Moći će se razgledati do 28. rujna, radnim danom od utorka do nedjelje, u terminu od 10 do 18 sati.

Program queerANarchive podržavaju Ministarstvo kulture i medija, HAVC, Grad Split i Zaklada Kultura nova, a kolektiv kontinuirano djeluje od 2010. godine na razvoju i istraživanju queer kulture.