U Frankfurtu projekcija dokumentarnog filma o Velimiru Đereku Sokolu, heroju obrane Vukovara

U Frankfurtu će se u srijedu, 11. studenoga 2026. godine, održati projekcija dokumentarnog filma o Velimiru Đereku Sokolu, hrvatskom branitelju koji je poginuo tijekom obrane Vukovara 1991. godine.

Projekciju organizira Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj, a događaj se održava pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Film je posvećen životu i žrtvi Velimira Đereka Sokola, jednog od hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u obrani Vukovara tijekom Domovinskog rata.

Održavanje projekcije uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje ima posebno simbolično značenje.

Organizatori ovim događajem žele odati počast hrvatskim braniteljima te pridonijeti očuvanju sjećanja na njihovu žrtvu, osobito među hrvatskom zajednicom koja živi izvan domovine.

Projekcija u Frankfurtu tako će biti prilika za zajedničko prisjećanje na stradanja Vukovara 1991. godine i na one koji su svoje živote položili u njegovoj obrani.