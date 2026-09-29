U Fotoklubu Split večeras gostuje Luka Pavlović, predstavit će povijest Splita kroz dosad neviđene fotografije i kartoline

Nakon ljetne pauze, Fotoklub Split nastavlja s diskurzivnim programom Foto utorak. Večeras u 19 sati, dugogodišnji turistički vodič i strastveni kolekcionar splitske povijesne baštine, Luka Pavlović održat će predavanje „Split kroz stare fotografije i kartoline“, u kojem će pokazati koliko je Split bio velik i značajan grad u prošlosti.

Kako ističe Pavlović, da bismo mogli poznavati sadašnjost, moramo poznavati prošlost, a splitska je prošlost zaista veličanstvena. Predstavit će “zlatno doba” fotografije i kartolina s kraja 19. i početka 20. stoljeća, motive Varoša, Rive i Dioklecijanove palače te djela velikana i fotografa Josipa Karamana, Jakova Pandže, obitelji Morpurgo, Goldsteina, Enrica Weisera, Artura Bonavija i Nonveillera. Pavlović posjeduje raritete Splita za koje pouzdano zna da ne postoje nigdje drugdje po institucijama, kao i prve dvije kolorirane splitske fotografije. Osvrnut će se i na tri velika gradonačelnika, odnosno poteštata – Antonija Bajamontija, Ivu Tartagliu i Gaju Bulata koji su, prema njegovu mišljenju, odigrali ključnu ulogu u razvoju modernog Splita.

Luka Pavlović rođeni je Splićanin, dugogodišnji turistički vodič i strastveni kolekcionar splitske povijesne baštine. Završio je obrazovanje za turističkog vodiča na Visokoj školi Aspira, a predsjednik je Turističkih vodiča grada Splita. Kolekcionarstvo već više od dva desetljeća zauzima posebno mjesto u njegovu životu, a posljednje 23 godine sustavno prikuplja stare razglednice, fotografije, dokumente, memorandume, pečate i različite predmete povezane sa Splitom i njegovom poviješću. Njegova zbirka broji više od 1200 primjeraka koje pronalazi i otkupljuje u Hrvatskoj i diljem svijeta, nastojeći u Split vratiti fragmente njegove prošlosti raspršene po privatnim zbirkama, antikvarijatima i aukcijama.

Predavanje se održava kao jedna od aktivnosti koje Fotoklub Split provodi u okviru EU projekta Sciences Comes to Town, u kojem udruga sudjeluje kao pridruženi partner. Diskurzivni program 'Foto utorci u Fotoklubu Split' financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je dio 'Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.' koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.