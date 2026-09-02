U Fotoklubu Split otvara se izložba „O čemu šutiš?“

U četvrtak, 3. rujna u 20 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split, otvara se izložba 'O čemu šutiš?' splitskog autora i dugogodišnjeg člana Fotokluba Split, Antonija Stipinovića.

Antonio Stipinović je fotograf čiji se rad temelji na konceptualnom pristupu fotografiji. Član je Fotokluba Split, gdje redovito izlaže, a za svoj je rad i nagrađivan. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući suradnju s Royal Photographic Societyjem u Londonu. U svom radu istražuje granice percepcije i emocije kroz intimne portrete, tijelo i pokret, često u suradnji s plesnim umjetnicima. Fotografiju promatra kao prostor u kojem se stvarnost može malo pomaknuti i otvoriti drugačijem načinu gledanja. Uz fotografiju, grafički dizajn dolazi kao prirodan nastavak istraživanja – prostor u kojem se slika, tipografija i forma prožimaju u skladnu cjelinu. Kroz opušten i znatiželjan pristup, rado sudjeluje u projektima koji spajaju fotografiju s drugim oblicima umjetnosti, stvarajući iskrene i estetski zaokružene vizualne doživljaje.

Izložba 'O čemu šutiš?' donosi ciklus od deset portreta u kojima autor istražuje odnos tijela, dodira i potisnutih emocija. Krupnim kadrovima, neuobičajenim rezovima, kroz igru pokreta i svjetlosti autor mijenja poznate obrise lica, otvarajući prostor za drugačije čitanje onoga što se nalazi ispod njegove površine. Portret tako prestaje biti stabilna slika osobe i postaje prizor unutarnjeg stanja, mjesto na kojem se susreću bol i užitak, ranjivost i prepuštanje, potreba za bliskošću i nemogućnost da se određena iskustva izgovore. Ili, kako vrlo poetično u svom uvodnom tekstu ističe Paula Jurišić fotografija nam priča priču:

'o promjeni srčanog ritma kad u prostoriju zakorači tvoja istina, o očima nakvašenima onim što više ne vide, o dlanovima koji peku od svega što nisu dotaknuli, o užitku koji ne zna da je bol, o boli koja ne zna da je užitak, o prestravljenoj riječi što dašće na nepcu i samo što se ne rasprsne po svemu, a zubi joj ne daju van, o glagolima koje treba sastrugati sa kože, o nijemim arenama u kojima gluha bol nasrće na slijepu nasladu, do smrti, ili dok konačno ne shvate tko je tko, a onda se praskom sljube, i odjednom su opet jedno – igra dodira & rane'

Izložba ostaje otvorena do 21. rujna i može se pogledati u radno vrijeme Galerije fotografije.

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026., koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.